Poutní kostel v Rudě má nově opravené historické varhany

Poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě, místní části Tvrdkova na Bruntálsku, má nově opravené varhany. Nástroj patří k nejstarším varhanám dochovaným v Moravskoslezském kraji. Jeho oprava stála zhruba tři miliony korun. Novinářům to dnes sdělil mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.
"V uplynulých letech prošel poutní kostel rozsáhlou obnovou zvenčí i uvnitř. Po dokončení obnovy interiéru přivítal poutníky poprvé při loňské pouti, v březnu pak biskup Martin David posvětil nový oltář. Letos přichází další významný milník, tedy dokončení obnovy historických varhan," řekl Elbel.
Restaurátorské práce provedli akademický malíř Peter Stirber a varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova. "Varhany v Rudě patří k nejstarším dochovaným varhanám na území Moravskoslezského kraje a ostravsko-opavské diecéze. Zároveň se jedná o jedny z mála dochovaných varhan varhanáře Johanna Georga Schwarze z Libavé," řekl diecézní organolog Jiří Krátký.
Varhany byly postaveny krátce po dokončení poutního kostela Panny Marie Sněžné v roce 1762. Během 18. a 19. století se opravovaly a upravovaly několikrát. "V roce 1905 byla skříň varhan přetřena fládrem, který byl patrně v 70. letech 20. století nevhodně překryt bílým a šedým monochromním nátěrem,“ řekl Krátký. V 60. letech minulého století byly navíc všechny původní, červotočem zničené manuálové dřevěné píšťaly nevhodně nahrazeny novými.
Při nyní dokončeném restaurování se proto odborníci zaměřili hlavně na obnovu původní podoby varhan. "Trpělivě byly postupně snímány nepůvodní barevné vrstvy až na velmi zajímavé jemné šedavozelené a tmavě fialové mramorování. Velmi nezvyklé, republikově ojedinělé, jsou i řezby, které byly původně natřeny žlutou a oranžovou barvou," řekl Krátký.
Celé varhany byly také značně napadeny červotočem. Restaurátoři se proto snažili zpevnit poškozené dřevo. "Obnova varhanního stroje se soustředila především na spolehlivou funkčnost všech částí, restaurování vzdušnice a zhotovení přibližně stovky nových píšťal, které nahradily nepříliš zdařilé píšťaly z druhé poloviny 20. století. Vzorem pro jejich zhotovení byly varhany ve farním kostele ve Velkých Losinách, které rovněž postavil Johann Georg Schwarz," doplnil mluvčí. Při poutní slavnosti v neděli 2. srpna nástroj požehná generální vikář ostravsko-opavské diecéze Jan Czudek.