Lesníci na Moravě opravili po povodni koryta potoků, lesní cesty i mostky

Autor: dmk
  6:12aktualizováno  6:12
Rok po povodních ze září roku 2024 zaměstnanci Lesů ČR obnovují koryta toků i lesní cesty na severní i střední Moravě. Investice tam už přesáhly 170 milionů korun. Lesníci napravovali škody po velké vodě v lesích, které mají ve správě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. A práce tam stále pokračují.
Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, na snímku po povodni v září roku 2024. | foto: Lesy ČR

Po loňské povodni sčítali škody Lesů ČR zejména vodohospodáři, kteří spravují drobné vodní toky a malé nádrže, i lesníci.

„Z celkových 3,125 miliardy korun bylo 2,9 miliardy korun ve vodním hospodářství a 225 milionů korun v lesích,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Povodně způsobily rozsáhlé škody zejména v horských a podhorských oblastech, zvláště na Jesenicku, Frýdecko-Místecku, v Rudě nad Moravou a v Loučné nad Desnou, tedy na území v povodí řek Odry a částečně i Moravy.

Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, na snímku po povodni v září roku 2024.
Mostek s korytem potoka Tisová u Holčovic na Jesenicku, který je ve správě Lesů ČR, už je opravený – podzim 2025.
Lesy ČR darují vytopeným domácnostem na severní Moravě zdarma palivové dříví. Celkem jde o objem dřeva za 3,5 milionu korun.
„Loni jsme provedli 615 prohlídek toků a akutní zásah byl nutný na 197 z nich. Náklady podniku na okamžité zabezpečovací práce přesáhly 113 milionů korun a na lesních cestách, bez nichž často nejsou toky přístupné, pak 60 milionů korun,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

„V úsilí chránit obyvatele a stabilizovat vodní toky kombinací technických i přírodě blízkých opatření pokračujeme, i když většina prací není na první pohled vidět,“ doplnil Šafařík.

Velké škody

I podle lesníků byly škody loňské povodně nejrozsáhlejší od roku 1997. „Vodohospodáři z Lesů ČR se nejprve soustředili na ochranu obyvatel a jejich majetku. Letos na vodních tocích zahájili nebo zahájí 59 staveb a připravují 84 projektů s padesátimilionovými investicemi,“ poznamenala mluvčí podniku.

„V příštím roce počítáme v obou postižených regionech s obnovou majetku za 300 milionů korun a do roku 2035 pak s investicemi přesahujícími 2,7 miliardy korun,“ uvedl Šafařík.

Obnovu koryt toků i cest konzultují vodohospodáři z Lesů ČR se zástupci obcí a měst i řady institucí.

„Kde plánujeme úpravu a musíme zajistit přístup do koryt, oslovujeme vlastníky pozemků. Tempo obnovy výrazně ovlivňují majetkoprávní vztahy, ochrana přírody a délka povolovacích procesů,“ dodal Tomáš Hofmeister, vedoucí podnikového Oboru vodního hospodářství s tím, že nelze vyhovět všem požadavkům.

„Děkujeme obcím i občanům za spolupráci a trpělivost. Obnova poškozené krajiny je běh na dlouhou trať,“ upozornil generální ředitel.

27. září 2024

