Nespala jsem dvě noci, bojím se stromů u domu, říká matka tří dětí z Opavy

Barbora z Opavy, matka tří dětí, probděla už dvě noci. Bydlí v panelovém domě na břehu řeky Opavy.

„Naštěstí se voda zastavila na druhém schodku, na třetí už nešla. Teď je tu všude bahno, voda je taky už tak o tři metry níž. Největší strach mám ze stromů, co jsou hned vedle baráku,“ obává se.

Vodu chodí kontrolovat co pár minut. „Vidíte to dřevo? Jak se zaneslo zábradlí, voda udělala vlnu. I tak ale lidi zůstali doma. I v protější ulici. Zažila jsem i povodně v roce 1997, bylo mi 13. Od té doby naštěstí koryto řeky prohloubili, to nás tady možná zachránilo,“ domýšlí Barbora.

Alena Šafaříková zrovna odložila koště. Na schodech má taky gumové rukavice a kbelík s vodou. Už dvacetkrát za poslední hodinu vymytou. A pořád je kalná. „Od kdy uklízíme? Už dlouho, hned jak se rozednělo. V noci nejde dělat nic. Jen posloucháte, jak hučí voda,“ rozmachuje rukama.

Před domem se jí hromadí bahno, kontejnery a lavičky, které sem voda donesla z nedaleké sokolovny, už se sousedy odnesli za roh. V Kateřinkách, konkrétně v lokalitě U Lučního mlýna, pomáhá s odklízením, kdo má ruce.

„V zahradě je to mnohem horší než z ulice. A do sklepů jsme ještě nešli. Tam se bojíme podívat,“ přiznává. Do očí se jí derou slzy. „Jedeme pro druhé auto a jestli to půjde, tak do obchodu nakoupit…“

Ve školách je ticho

I když ředitelům škol již v pátek Povodňový štáb města Opavy doporučil, aby přestěhovali vybavení z nižších do vyšších pater, některé školní budovy skončily zatopené a jsou dnes uzavřené.

„I když voda ve školách nemusela způsobit výraznější škody, bude nutné prostory pečlivě uklidit a zabezpečit proti šíření nežádoucích látek, které s sebou bahno a jiné nečistoty mohly přinést. V jiných školách bylo zřízeno evakuační centrum. Proto jsme rozhodli o uzavření některých škol,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že město pořídilo jejich seznam. Jedná se o Vávrovice, Sadová, Mostní, Pekařská, Na Pastvisku, Šrámkova a Edvarda Beneše. Ochranova, a Nový Svět.

Podle Povodí Odry a ČHMÚ je na řece Opavě v Opavě a na Odře v Ostravě-Svinově stále extrémní povodeň. Třetí povodňový stupeň platí v Moravskoslezském kraji na řece Sezině v Bravanticích na Novojičínsku, na Opavě v Krnově a v opavské části Držkovice, Krasovce v Branticích-Radimi na Bruntálsku, Odře v Bohumíně na Karvinsku a Polančici v ostravském obvodu Polanka nad Odrou.

V kraji je zaplavena řada důležitých silnic: D1 v Ostravě nebo části Rudné ulice, která je jako silnice I/11 jednou z nejvyužívanějších. Nejezdí vlaky po hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí, Přerovem a Ostravou nepojedou celý týden.

Ve slezské Opavě je stále zatopeno množství silnic různých tříd. „Situace se na komunikacích mění každou chvíli, podle stavu opadání vody. Stále zatopeno je množství silnic různých tříd v Opavě. Pokud dojde ke zprůjezdnění komunikací, počítejte prosím s nánosy bahna a podobně, jízdu přizpůsobte stavu komunikace a svým schopnostem, opatrně,“ apelovala na řidiče mluvčí policie Soňa Štětínská.

Povodňová vlna zcela zničila železniční trať z Opavy na Hlučínsko. „V momentě, kdy to podmínky dovolí, naši pracovníci začínají s kontrolami tratí. Prozatím počítáme s odstraňováním následků na zhruba týden, ale záleží na tom, co kolegové při kontrolách zjistí,“ komentoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Zničený klub a kino Odboj

Ještě v pátek měla v opavském Kině Odboj v Kateřinkách koncert skupina Mucha. Nyní její zpěvačka Nikola Mucha uveřejnila na svém Facebooku fotky zatopeného kulturního centra.

„Potřebujeme elektrocentrálu – nebo tip, jak rozchodit tu, která o půlnoci po rozklížení stolu spadla rovnou do vody a vyprostit se ji podařilo až za dvě minuty a bez šance nahodit,“ píší produkční klubu na sociálních sítích.

„Bohužel bylo vytopeno skoro vše – i to, co se stěhovalo na pódium. Podařilo se nám díky čerpadlům a centrále zůstat o metr níže než voda venku, a pokud to bude vypadat stejně i za plátnem, filmová sbírka přežila,“ popsali.

Utopen je podle produkčních zvukový aparát na koncerty, klavíry, veškeré náhradní díly na 35mm projektory, všechny 16mm projektory, sbírka vinylů, i když je dvakrát přesouvali na vyšší pozice.

„Topící se centrála kabelem strhla i regál na kterém byly drahé věci nahoře, utopeno je 90 procent sbírky plakátů, všechen nábytek, historické obložení sálu plavalo po sále a pak už jen úprk. Jo a taky nemáme vůbec kotelnu a sklep,“ dodali.