Čísla v mapě líčí sílu loňských záplav, ještě horší to bylo v letech 1920 až 1945

Cenná kosárna dál vysychá Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku je i půl roku po povodni pod dohledem statika. Národní kulturní památka, jejíž expozice ukazuje práci několika generací kosařů i život na venkově, stále vysychá a také její okolí zůstává podmáčené. Chystají se první záchranné práce. „Máme rozhodnutí památkářů k opravě a začínáme připravovat výběrové řízení na dodavatele první etapy prací. Statický posudek bychom měli získat na přelomu dubna a května,“ upřesnila Ema Havelková, ředitelka Muzea v Bruntále, jehož objektem kosárna je. Zářijová velká voda kosárnu zalila a zničila její okolí, kde v zemi navíc vymlela několik obřích dutin a děr. Statik sleduje drobné praskliny, jež se v budově objevily. Vyplavený suterén kosárny je vyklizený. Muzejníci do budovy mohou vstupovat, pro návštěvníky je ale celý areál do odvolání zavřený. První záchranné práce by měly zahrnovat oklepání omítek či stratigrafický průzkum, tedy odborný průzkum jednotlivých vrstev zdí. Obnova čeká i vedlejší budovy, stodolu a chlév s expozicemi zemědělství. Ty jsou vyklizené. Exponáty konzervátorky čistí a opravují. Na jaře se také odbahní okolní terén a obnoví chodníky a trávník. „Náklady zatím počítáme ve statisících, doufejme, že nepřekročí jednotky milionů. Do měsíce budeme vědět víc,“ uvedla ředitelka. Výhledově chtějí muzejníci do kosárny pouštět jen menší skupiny návštěvníků na objednávku. „Předpokládáme, že část areálu otevřeme v létě,“ řekla Havelková. (žah)