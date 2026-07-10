Povodeň odsunula zpřístupnění dezinatury v Karnole, obnova strojů ale pokračuje

Předloňská povodeň zatím na neurčito odsunula plány Krnova na alespoň příležitostné zpřístupnění historické dezinatury v areálu bývalé textilky Karnola. Obnova historických exponátů ale pokračuje. Do dezinatury se v červnu vrátili bývalí seřizovači Josef Vojkůvka, Rudolf Klimenko a Jiří Šurman, kteří navazují na dřívější práce na opravách textilních strojů a zařízení. Pokračovat budou v srpnu. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová. Budovu textilky v prosinci 2017 zničil úmyslně založený požár. Plameny nejvíce poškodily prostory takzvané dezinatury, kde byly uloženy historické vzorníky látek a právě i staré tkalcovské stroje.
Naposledy trojice připravila jeden z tkalcovských stavů. "Do dezinatury se bývalí zaměstnanci vrátí ještě v srpnu, kdy pomohou bývalé vedoucí provozu Jitce Navrátilové s očištěním špulek a dalších součástek zachráněných z historické dílny. Součástí jejich práce bude také oprava původních regálů, na nichž budou očištěné předměty a další exponáty vystaveny," řekla.
Dezinatura utrpěla rozsáhlé škody při požáru bývalé textilky v prosinci 2017. Oheň tehdy zničil část historických tkalcovských strojů, vzorníků látek i dalšího vybavení unikátní vzorkovny. Objekt se podařilo opravit a bývalí zaměstnanci postupně obnovují dochované stroje i zařízení, které mají být součástí připravované muzejní expozice mapující historii textilní výroby v Krnově.
Město původně počítalo s tím, že po dokončení prací bude dezinatura alespoň příležitostně přístupná veřejnosti při komentovaných prohlídkách. Tyto plány však narušila v září 2024 povodeň, která další zpřístupnění areálu zatím odložila na neurčito.