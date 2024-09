Sto rodin z kraje zůstalo po povodni bez střechy nad hlavou. Hledají nouzové bydlení

„Řešením mohou být například mobilní či kontejnerové domy,“ řekl na dnešním brífinku hejtman Josef Bělica (ANO).

Informace pro hejtmanství v obcích, které záplavy zasáhly, zjišťují hasiči. „Hasiči monitorují situaci v obcích, kde lidé přišli o bydlení, tam se snaží hledat lokality, kde by šla nouzová ubytování postavit. Snažíme se lidem nabídnout i plnohodnotné ubytování, nicméně to by bylo v jiných obcích, než tam, kde přišli o dům,“ uvedl hejtman.

„Dlouhodobé nouzové ubytování bude v kraji potřebovat 280 osob, celkem jde o 102 rodin. Jde o ty, co nestihnou vyřešit problémy s bydlením do zimy,“ uvedl hejtman.

Například v Opavě jde o šedesát lidí, v Krnově na Bruntálsku je to třicet. „Tato čísla se ale ještě mohou měnit,“ dodal Bělica. Řekl, že aktuálně v evakuačních centrech zůstává sedm desítek lidí.

Mobilhausy a kontejnery

Informace zjišťuje speciální tým hasičů. V každé obci je jeden, který situaci monitoruje. Zároveň se kraj s představiteli obcí snaží najít vhodná místa, kde by se mohlo nouzové a dočasné bydlení pro tyto rodiny zřídit.

„Jde například o mobilní domy či kontejnerová řešení. Variant máme připraveno několik,“ uvedl Bělica. Možná je i nabídka volných bytů v jiných oblastech kraje. „Budeme to komunikovat, jak s těmi starosty, tak samozřejmě s těmi lidmi,“ řekl.

Kraj na obnovu území zasaženého povodní uvolní 350 milionů korun. Schválit to ještě musí zastupitelstvo. Ustavující se po krajských volbách sejde pravděpodobně v říjnu.