Povodí Odry a ochránci krajiny budou koordinovat protipovodňová opatření

Autor: ČTK
  13:47aktualizováno  13:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pracovní skupinu, která bude koordinovat postup protipovodňových opatření, úpravy vodních toků a zlepšování jejich ekologického stavu, založil státní podnik Povodí Odry a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Dohodu o spolupráci dnes zástupci organizací podepsali v Zátoru-Loučkách na Bruntálsku. Obec v roce 2024 zasáhly ničivé povodně. Vyjádření ekologických organizací, které dlouhodobě prosazují protipovodňová opatření šetrná k přírodě, ČTK zjišťuje.

Společná pracovní skupina bude konzultačním a poradním orgánem. Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové se zaměří zejména na projednávání konkrétních záměrů a projektů, které mohou přispět ke zlepšení protipovodňové ochrany a ekologického stavu vodních toků. Zabývat se bude také způsoby údržby vodních toků, využíváním přírodě blízkých přístupů v ochraně před povodněmi a postupy při odstraňování povodňových škod.

"Spolupráce Povodí Odry a AOPK ČR je důležitá zejména tam, kde se setkává péče o vodní toky s ochranou přírody. Pracovní skupina nám umožní řešit konkrétní záměry společně a včas, hledat vhodná řešení a lépe využívat přírodě blízké přístupy při správě vodních toků," uvedl generální ředitel státního podniku Miroslav Janoviak.

Podle ředitele AOPK ČR Františka Pelce je při péči o vodní toky třeba kombinovat přírodě blízká i technická opatření. "Ukazuje se, že přírodě blízké postupy přispívají nejen k tomu, aby se do našich toků vrátil život, ale pomáhají i v ochraně před povodněmi a často jsou také ekonomičtější. Jsem rád, že nyní budeme mít i s Povodím Odry společnou platformu pro posuzování konkrétních záměrů," uvedl Pelc.

Pracovní skupinu podle Pelce iniciovala AOPK ČR po vzoru obdobné spolupráce, kterou navázala s Povodím Labe. Skupina bude mít deset členů, polovinu jmenuje ředitel Povodí Odry a polovinu ředitel AOPK ČR. Její činnost bude založena na principu sdíleného předsednictví.

Dohodu zástupci obou organizací podepsali dnes odpoledne v Zátoru-Loučkách, kde pokračuje odstraňování povodňových škod na řece Opavě. Součástí prací jsou také přírodě blízké úpravy řeky pod budoucí hrází vodní nádrže Nové Heřminovy. Úprava koryta a přehrada mají zajistit ochranu nejen této obce před stoletou vodou.

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