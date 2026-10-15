Povodí Odry buduje protipovodňová opatření v Zátoru za 706 milionů korun

Povodí Odry buduje v Zátoru na Bruntálsku protipovodňová opatření na řece Opavě, která mají zvýšit ochranu obce před povodněmi. První úsek pod budoucí přehradní hrází vodního díla Nové Heřminovy se začal stavět v srpnu, navazující část v místní části Zátor-Loučky má následovat na podzim. Celkové náklady obou staveb dosahují zhruba 706 milionů korun bez DPH. Práce mají skončit na jaře 2029. ČTK to dnes řekla mluvčí povodí Šárka Vlčková.
"Protipovodňová opatření v Zátoru představují zásadní krok ke zvýšení ochrany obce a jejích obyvatel před povodněmi. Stavba navazuje na budoucí vodní dílo Nové Heřminovy a přinese významné úpravy koryta řeky Opavy," uvedla Vlčková. Starostka Zátoru Salome Sýkorová (SNK Evropští demokraté) ČTK řekla, že samotné stavby zajistí protipovodňovou ochranu obce až proti padesátileté vodě. V kombinaci s připravovanou přehradou v Nových Heřminovech pak dokonce proti stoleté. Současná ochrana obce je podle starostky téměř nulová.
První etapa zahájená v srpnu má stát 246 milionů korun. Staveniště vybraná firma převzala začátkem srpna, dokončení je plánováno na jaro 2029. Práce zahrnují odstranění povodňových škod z roku 2024 a protipovodňovou úpravu koryta Opavy v délce přibližně 940 metrů. Stávající koryto se rozšíří z nynějších zhruba 12 metrů na 30 až 100 metrů. Součástí stavby bude také nová pravobřežní zemní hráz dlouhá přibližně 219 metrů, komunikace a silniční most.
Na první etapu naváže stavba v úseku Zátor-Loučky, jejíž náklady jsou odhadovány na 459 milionů korun. Povodí Odry již dokončilo výběr zhotovitele a podepsalo s ním smlouvu. Staveniště plánuje zvolené firmě předat ještě letos na podzim, dokončení prací je podle uzavřené smlouvy stanoveno na konec dubna 2029.
Také v tomto úseku se bude rozšiřovat koryto řeky Opavy, a to přibližně z 12 metrů na 20 až 110 metrů. Projekt zahrnuje demolice a výstavbu dopravních staveb, úpravy mostů a lávek, přeložky inženýrských sítí i odstranění skladovací haly, která bude nahrazena novou. "Velmi důležitá je pro nás také skutečnost, že během výstavby musí zůstat zachována dopravní obslužnost a možnost přechodu přes řeku Opavu. Proto bude demolice stávajícího mostu v úseku Zátor-Loučky možná až po dokončení nového mostu v rámci první etapy," uvedla Vlčková.
Obě stavby jsou podle ní významné nejen pro současnou ochranu obce, ale také pro budoucí fungování celého protipovodňového systému. "Oba úseky na sebe musí plynule navazovat a jejich realizaci je nutné dobře koordinovat," dodala.
Starostka Sýkorová projekty uvítala. "Stavby jsou velmi důležité. Prosazujeme je už dlouho. Zažili jsme dvoje povodně. Nad takovým posunem jásám," řekla. Projekty podle Sýkorové výrazně změní také podobu dolní části Zátoru, Louček. "Bude to jiná obec. Věřím, že až se vše zazelení a budou vysazeny stromy, bude se to všem líbit," uvedla. Za důležité považuje také to, aby se řeka dostala blíže k lidem a úpravy zohledňovaly ochranu přírody. Aby nabízela i prostor pro relaxaci a odpočinek.