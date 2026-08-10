Povodí Odry čeká prohlubování sucha, přehrady jsou zatím z 81 až 100 pct plné

Sucho v povodí Odry se bude v dalších týdnech podle podniku Povodí Odry pravděpodobně prohlubovat. Předpověď počasí zatím neslibuje významné srážky. Přesto jsou zásobní nádrže na severní Moravě a ve Slezsku stále naplněné zhruba z 81 až 100 procent a dodávky vody pro obyvatele ani průmysl zatím nejsou omezeny. Odrou v Bohumíně nyní ale protéká jen 8,58 metru krychlového vody za sekundu, což odpovídá velmi nízkému průtoku. ČTK to dnes řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.
"Zatím bychom tuto situaci klasifikovali jako počáteční období možného sucha," uvedla. V povodí podle ní nyní nejde o hydrologické sucho, ale především o sucho půdní. Místní limit pro hydrologické sucho nebyl podle Povodí Odry zatím nikde dosažen. V řekách je tak místy velmi málo vody, ale průtoky zatím neklesly pod stanovenou hranici, při níž by se stav označil za hydrologické sucho.
Významné vodní nádrže ve správě Povodí Odry měly podle Vlčkové na konci července stále vysoké zásoby vody. Morávka byla naplněna zhruba ze 100 procent zásobního objemu, Žermanice z 98 procent, Kružberk z 95 procent, Těrlicko z 94 procent, Slezská Harta z 91 procent, Olešná z 89 procent a Šance z 85 procent.
"Přehrady v současné situaci pomáhají udržovat průtoky v řekách," doplnila Vlčková. V srpnu se průtok Odry v Bohumíně pohybuje kolem osmi metrů krychlových za sekundu, přičemž nejméně tři metry krychlové za sekundu do něj Povodí Odry dodává z přehrad. Další necelé tři metry krychlové za sekundu směřují na výrobu pitné vody a pro průmysl.
Červenec byl podle Povodí Odry srážkově horší než loňský rok a zároveň teplejší. Úhrny srážek se pohybovaly přibližně od 40 do 150 milimetrů, přičemž většina srážek spadla zejména v horských oblastech a v krátkých bouřkových epizodách. Například v Karlově Studánce spadlo 17. července 50 milimetrů za dvě hodiny a 70 milimetrů za tři hodiny. Na konci měsíce se znovu objevily vysoké až extrémní teploty, které podle Povodí přispěly k vysychání povodí. Nízké průtoky se nyní týkají většiny vodních toků. Povodí proto dělá namátkové kontroly dodržování povolených limitů odběrů vody z toků.
Zatím ale podnik neplánuje omezování odběrů vody pro obyvatele ani průmysl a nepovažuje za nutné měnit způsob manipulace s vodou v nádržích. Díky propojené vodohospodářské soustavě je podle Moravce schopen zajistit zásobování pitnou vodou, potřeby průmyslu i potřebné průtoky v řekách i během několika po sobě jdoucích suchých let.
Největším problémem pro vodní ekosystémy jsou nyní podle Povodí vysoké teploty a s nimi spojené oteplování vody a pokles množství kyslíku. To může vést k úhynu vodních živočichů. Přehrady mohou zlepšovat průtoky pod sebou, menší toky mimo jejich dosah však touto možností nedisponují.
Sucho se může projevit také v rekreaci. Povodí Odry už na některých vodních plochách zaznamenalo výskyt sinic, které mohou být pro koupající nebezpečné.
Za největší sucho v povodí za posledních nejméně 100 let Povodí Odry označuje rok 2015. Obdobně výrazné epizody zaznamenalo také v letech 1947, 1953, 1983 a 1992. Současnou situaci zatím za tak závažnou nepovažuje. Povodí zároveň apeluje na obyvatele, obce i firmy, aby spotřebu vody omezovali a z vodních toků odebírali pouze nezbytné množství.