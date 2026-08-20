Nejen Nové Heřminovy. Moravskoslezský kraj bude mít další vodní nádrž

Žaneta Motlová
  16:32aktualizováno  16:32
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Vizualizace vodní nádrže Stěbořice na Opavsku při povodni (20. srpna 2026) | foto: Povodí Odry

Původně se s ní tak rychle nepočítalo, předloňská povodeň ale ukázala, že Opavu je před povodní potřeba chránit víc než jen přehradou Nové Heřminovy. Povodí Odry proto spolu s Heřminovy připravuje ještě jednu stavbu vodní nádrže – ve Stěbořicích na Opavsku na toku Velká. Stavět se má začít příští rok.

„Původně nebyla součástí opatření na horní Opavě, ale poté, jakým způsobem region v září 2024 zasáhla povodeň, bylo rozhodnuto, že se mezi tato opatření zařadí a uskuteční v rámci jednoho balíku,“ informoval generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.

Malá přehrada bude mít osm a půl metru vysokou a 170 metrů dlouhou hráz a pojme až 729 tisíc kubíků vody. Jejím hlavním úkolem bude zmírnit povodňovou vlnu na říčce Velká, jež ze Stěbořic přes Zlatníky míří do opavské Jaktaře a v Městských sadech v Opavě se vlévá do řeky Opavy.

PŘEHLEDNĚ: Kde vzniknou první nové přehrady a jak budou vypadat

„Zásadním způsobem pomůže Opavě a lokalitám pod Opavou. Průtok 21 kubíků za sekundu, který by se valil na Opavu povodím toku Velká, bude schopná snížit na dva a půl kubíku za sekundu,“ nastínil Janoviak.

To je podle představitelů Opavy dobrá zpráva, oblast okolo Městských sadů patřila k nejzasaženějším. „V kombinaci s dalšími opatřeními nádrž bezesporu zmírní dopad povodně, velmi za to bojujeme. Jde o záchytnou nádrž, která by umožnila regulaci povodňových průtoků, zachytí značný objem vody,“ komentoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Na podzim příštího roku zahájení stavby

Význam vzniku vodní nádrže Stěbořice potvrdilo už loni usnesení vlády. Povodí Odry poté urychlilo zpracování projektové dokumentace, kompletní bude v následujících týdnech.

„Na konci roku předpokládáme zisk stavebního povolení,“ nastínil ředitel Janoviak s tím, že v prvním pololetí příštího roku by státní podnik vybral zhotovitele. „Na podzim 2027 bychom zahájili stavbu.“

Stanoviska k přehradě Nové Heřminovy jsou kompletní, stavba začne příští rok

Povodí Odry zároveň jedná s vlastníky nemovitostí potřebných pro vznik stěbořické vodní plochy.

„Obec Stěbořice, Opava i soukromí vlastníci nám vycházejí vstříc, diskuse je věcná. Co se týče soukromých vlastníků, většinou jde o zemědělce. Připravujeme směny pozemků, hledáme pro ně vhodné lokality,“ komentoval Janoviak.

V místě, kde se nádrž plánuje, je v současné době volná krajina. „Jde o údolíčko lemované z jedné strany obecním lesem, z druhé strany jsou pole a louky,“ popsal starosta Stěbořic Roman Falhar.

Umístění vodní nádrže Stěbořice na Opavsku (20. srpna 2026)

Zda vodní plocha, jejíž stálý objem vody bude čítat 72 tisíc kubíků, poslouží i k rekreaci či rybaření, podle něj ukáže až budoucnost. „Určitě příznivě změní mikroklima, možná přiláká vodní ptáky,“ konstatoval starosta.

Samotné Stěbořice před povodní ochrání jen zčásti, obec řeší opatření i z jiných směrů. Může ale také při suchu pomoci říčce Velká, jež v létě v posledních letech téměř vysychá.

Vodohospodáři zároveň se Stěbořicemi pokračují i s přípravy stavby heřminovské přehrady. „Stavební povolení předpokládáme na konci roku 2026. Výběr zhotovitele plánujeme na rok 2027. Předpokládané náklady činí přibližně 4,26 miliardy korun,“ shrnul generální ředitel Janoviak s tím, že do plného provozu včetně začlenění do vodohospodářské soustavy státní podnik nádrž Nové Heřminovy uvede v roce 2033.

Stěbořice byly léta součástí takzvaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, tedy seznamu území hájených pro případný vznik dalších nádrží a přehrad.

V současné době je jeho součástí v povodí Odry také Spálov na řece Odře na Novojičínsku, Horní Lomná na říčce Lomná na Jablunkovsku, Rybník v povodí Luhy na Novojičínsku a Spálené na řece Opavici na Krnovsku.

3. ledna 2025
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Praha? Kdepak. Raccoon City!

Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který vznikl podle slavné videoherní série, se totiž ve velké míře natáčel právě v českém hlavním městě. Ve...

Na Babiše v Budějovicích pískali. Protože jsme úspěšní, reagoval premiér

Premiér a ministři za ANO měli ve čtvrtek odpoledne setkání s veřejností na...

Čtvrtek strávil premiér Andrej Babiš v Českých Budějovicích. Dopoledne zahajoval 52. ročník agrosalonu Země živitelka, program zakončil od 16 hodin na hlavním náměstí, kde se spolu s dalšími členy...

20. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Na Vysočině vznikly další útulny. Je to ideální zázemí při dálkových výšlapech

Nouzový přístřešek vybudovaly Lesy České republiky na trase poutní stezky Via...

Nejen pro turisty zdolávající vyhlášenou poutní stezku Via Czechia, ale i další výletníky je určen nový nouzový přístřešek u Sněžného na Žďársku. Na Vysočině jde už o třetí takovou stavbu, již na...

20. srpna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Na Orlíku v Podolsku, kde platil zákaz koupání, se zlepšila kvalita vody

ilustrační snímek

Na orlické přehradě v Podolsku, kde na přelomu července a srpna platil zákaz koupání, se zlepšila kvalita vody. Podle aktuálních odběrů hygieniků je vhodná ke...

20. srpna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

V Plzni může o Senát bojovat osm lidí, úřad registroval všechny kandidátky

ilustrační snímek

V podzimních volbách může o post senátora za obvod číslo 9 Plzeň - město usilovat osm lidí. Plzeňský magistrát dnes registroval všechny podané kandidátky a...

20. srpna 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pamatujete na segwaye v centru Prahy? Zákaz přišel před deseti lety, pak dorazily koloběžky

Turistické segwaye v Praze

Pletly se mezi chodci na chodnících i v pěších zónách. Překážely v jízdní dráze autům. Vynález, který měl původně ulehčit pohyb třeba ve velkých továrnách a mezi halami, ve velkém využívaly hlavně...

20. srpna 2026

Slovácké muzeum představí tvorbu výtvarnice a scénografky Evy Blahové

ilustrační snímek

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představí tvorbu výtvarnice a scénografky Evy Blahové. Slavnostní zahájení interaktivní výstavy s názvem Pletky s anděly je...

20. srpna 2026  15:03,  aktualizováno  15:03

Stanice metra Flora zůstane zavřená o tři měsíce déle. Kvůli opravám stropní desky

Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. (30....

Stanice metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o tři měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února 2027 namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší než předpokládaný...

20. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Křišťál z lázní ocenila i dubajská princezna. Poděbradské sklárny slaví 150 let

Sklárny Crystal Bohemia slaví 150 let. (20. srpna 2026)

Sklo na svatbu dubajské princezny, kolekce pro prestižní světové značky Dior a Tiffany nebo váza pro Bílý dům. Také za těmito výrobky stojí společnost Crystal Bohemia (CB), jejíž poděbradský závod...

20. srpna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nejen Nové Heřminovy. Moravskoslezský kraj bude mít další vodní nádrž

Vizualizace vodní nádrže Stěbořice na Opavsku při povodni (20. srpna 2026)

Původně se s ní tak rychle nepočítalo, předloňská povodeň ale ukázala, že Opavu je před povodní potřeba chránit víc než jen přehradou Nové Heřminovy. Povodí Odry proto spolu s Heřminovy připravuje...

20. srpna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Pevnost Josefov má mozaiku rakouského dělostřelce v životní velikosti

Pevnost Josefov mĂˇ mozaiku rakouskĂ©ho dÄ›lostĹ™elce v ĹľivotnĂ­ velikosti

Mozaiku ze štípaného skla a kamene zpodobňující rakouského dělostřelce z konce 18. století vytvořili v minulých dnech účastníci setkání mozaikářů v pevnosti...

20. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Pevnost Josefov má mozaiku rakouského dělostřelce v životní velikosti

Pevnost Josefov mĂˇ mozaiku rakouskĂ©ho dÄ›lostĹ™elce v ĹľivotnĂ­ velikosti

Mozaiku ze štípaného skla a kamene zpodobňující rakouského dělostřelce z konce 18. století vytvořili v minulých dnech účastníci setkání mozaikářů v pevnosti...

20. srpna 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Voda v Seči stále není vhodná ke koupání, zakázané ale není

ilustrační snímek

Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se za týden nezlepšila ani nezhoršila. Není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Stále obsahuje značné...

20. srpna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.