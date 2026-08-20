„Původně nebyla součástí opatření na horní Opavě, ale poté, jakým způsobem region v září 2024 zasáhla povodeň, bylo rozhodnuto, že se mezi tato opatření zařadí a uskuteční v rámci jednoho balíku,“ informoval generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janoviak.
Malá přehrada bude mít osm a půl metru vysokou a 170 metrů dlouhou hráz a pojme až 729 tisíc kubíků vody. Jejím hlavním úkolem bude zmírnit povodňovou vlnu na říčce Velká, jež ze Stěbořic přes Zlatníky míří do opavské Jaktaře a v Městských sadech v Opavě se vlévá do řeky Opavy.
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„Zásadním způsobem pomůže Opavě a lokalitám pod Opavou. Průtok 21 kubíků za sekundu, který by se valil na Opavu povodím toku Velká, bude schopná snížit na dva a půl kubíku za sekundu,“ nastínil Janoviak.
To je podle představitelů Opavy dobrá zpráva, oblast okolo Městských sadů patřila k nejzasaženějším. „V kombinaci s dalšími opatřeními nádrž bezesporu zmírní dopad povodně, velmi za to bojujeme. Jde o záchytnou nádrž, která by umožnila regulaci povodňových průtoků, zachytí značný objem vody,“ komentoval primátor Opavy Tomáš Navrátil.
Na podzim příštího roku zahájení stavby
Význam vzniku vodní nádrže Stěbořice potvrdilo už loni usnesení vlády. Povodí Odry poté urychlilo zpracování projektové dokumentace, kompletní bude v následujících týdnech.
„Na konci roku předpokládáme zisk stavebního povolení,“ nastínil ředitel Janoviak s tím, že v prvním pololetí příštího roku by státní podnik vybral zhotovitele. „Na podzim 2027 bychom zahájili stavbu.“
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Stanoviska k přehradě Nové Heřminovy jsou kompletní, stavba začne příští rok
Povodí Odry zároveň jedná s vlastníky nemovitostí potřebných pro vznik stěbořické vodní plochy.
„Obec Stěbořice, Opava i soukromí vlastníci nám vycházejí vstříc, diskuse je věcná. Co se týče soukromých vlastníků, většinou jde o zemědělce. Připravujeme směny pozemků, hledáme pro ně vhodné lokality,“ komentoval Janoviak.
V místě, kde se nádrž plánuje, je v současné době volná krajina. „Jde o údolíčko lemované z jedné strany obecním lesem, z druhé strany jsou pole a louky,“ popsal starosta Stěbořic Roman Falhar.
Zda vodní plocha, jejíž stálý objem vody bude čítat 72 tisíc kubíků, poslouží i k rekreaci či rybaření, podle něj ukáže až budoucnost. „Určitě příznivě změní mikroklima, možná přiláká vodní ptáky,“ konstatoval starosta.
Samotné Stěbořice před povodní ochrání jen zčásti, obec řeší opatření i z jiných směrů. Může ale také při suchu pomoci říčce Velká, jež v létě v posledních letech téměř vysychá.
Vodohospodáři zároveň se Stěbořicemi pokračují i s přípravy stavby heřminovské přehrady. „Stavební povolení předpokládáme na konci roku 2026. Výběr zhotovitele plánujeme na rok 2027. Předpokládané náklady činí přibližně 4,26 miliardy korun,“ shrnul generální ředitel Janoviak s tím, že do plného provozu včetně začlenění do vodohospodářské soustavy státní podnik nádrž Nové Heřminovy uvede v roce 2033.
Stěbořice byly léta součástí takzvaného Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, tedy seznamu území hájených pro případný vznik dalších nádrží a přehrad.
V současné době je jeho součástí v povodí Odry také Spálov na řece Odře na Novojičínsku, Horní Lomná na říčce Lomná na Jablunkovsku, Rybník v povodí Luhy na Novojičínsku a Spálené na řece Opavici na Krnovsku.
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3. ledna 2025