Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Autor: žah
  12:22aktualizováno  12:22
Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích pobrala více vody než dřív a tolik neškodila, mimo zástavbu tok zůstane divoký. Do přirozené podoby se vrátí i tam, kde už se bagrovalo.
Situace po extrémních srážkách v Moravskoslezském kraji. Podemletá železniční...

Situace po extrémních srážkách v Moravskoslezském kraji. Podemletá železniční trať od rozvodněné řeky Opavy mezi stanicemi Opava - zastávka a Malé Hoštice. (17. září 2024) | foto: ČTK

Rozvodněná řeka Opava ve Vrbnu pod Pradědem. Voda se rozlévá z břehů a bere...
Zbyl jen pláč. Žena skrývá slzy před svým domem v obci Zátor-Loučky, který...
Řeka Opava v Nových Heřminovech zatopila více než tři pětiny zástavby.
Na snímku Karlovice a řeka Opava (17. září 2024)
43 fotografií

„Nejvíce takzvaných zelených zón je v povodí horní Opavy,“ uvedl Michal Krejčí z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Právě její odborníci stojí za vznikem studií o budoucích úpravách toků po povodni a zelené zóny jsou části, jež mají zůstat zcela bez zásahů.

Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové tyto úseky na Opavě a Opavici tvoří v součtu asi deset kilometrů toku.

Situace po extrémních srážkách v Moravskoslezském kraji. Podemletá železniční trať od rozvodněné řeky Opavy mezi stanicemi Opava - zastávka a Malé Hoštice. (17. září 2024)
Rozvodněná řeka Opava ve Vrbnu pod Pradědem. Voda se rozlévá z břehů a bere vše, co jí přijde do cesty. (15. září 2024)
Zbyl jen pláč. Žena skrývá slzy před svým domem v obci Zátor-Loučky, který vzala rozvodněná řeka Opava.
Řeka Opava v Nových Heřminovech zatopila více než tři pětiny zástavby.
43 fotografií

„Tok se bude dál přirozeně vyvíjet a nebude upraven,“ konstatovala s tím, že správci takových toků do jejich vývoje mohou zasahovat jen minimálně, aby řeka mohla přirozeně měnit směr či sklon.

Na Bruntálsku jde například o úseky Opavy mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, Karlovicemi a místní částí Široké Nivy Pocheň či mezi Pochní a Širokou Nivou.

Přírodní charakter se vrátí i tam, u kde už těžká technika zásahy provedla.„Na mnoha úsecích proběhly zabezpečovací práce jako probagrování koryt či zásahy do koryt související s opravou silnic a železnic,“ popsal Krejčí.

Přírodní procesy

Odhrnutí naplavenin ale podle něj narušilo přirozenou členitost koryta i přírodní procesy.

„Proto studie k obnově toků navrhuje opatření i do zelených úseků, aby umožnila jejich přirozený charakter a samovolný vývoj,“ uvedl Krejčí.

Úprava čeká třeba úsek mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, kde bagry ještě před tím, než se o bezzásahových oblastech rozhodlo, vytvarovaly hráz z říčních nánosů kvůli sousedním kolejím.

Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí by dopravní stavby, jež tyto úseky lemují, měly zabezpečit opevněné svahy a náspy. „Zelená zóna by měla znamenat šetrnost v přístupu při opravách silnic a železnic vedoucích souběžně s vodním tokem.“

Individuálně se bude zvažovat i odstraňování zbylých povodňových nánosů z volné krajiny. „Pokud to není nezbytně nutné, nezasahujeme,“ upřesnila mluvčí povodí Vlčková.

19. září 2024

Povodně 2024

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Stovky prasat uhynuly žízní, chovatel mlčel. Žalobce rozhodl, že k soudu nemusí

Chovatel z Vrbna nad Lesy na Lounsku, v jehož chovu uhynulo přes 700 prasat, nepůjde před soud. Okresní státní zastupitelství v Lounech jeho trestní stíhání podmíněně zastavilo. Zvířata podle Státní...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal...

22. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Zlínský kraj podpořil podání týkající se daňových výnosů k Ústavnímu soudu

Zastupitelé Zlínského kraje dnes podpořili návrh na zrušení jednoho z ustanovení zákona o rozpočtového určení daní, který minulý týden předal Pardubický kraj k...

22. září 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Češi chtějí renovovat domy, ale brzdí je mýty a strach z papírování

22. září 2025  12:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češky jsou přebornice ve skládání puzzle. Na světovém šampionátu sahaly po zlatu

Stříbrnou medaili z mistrovství světa ve skládání puzzle na čas (World Jigsaw Puzzle Championship) si odváží české reprezentantky. Ve španělském Valladolidu se utkaly s 296 týmy. Letošními...

22. září 2025  12:25

Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

Řece Opavě se po zářijových povodních z roku 2024 na horním toku téměř nikde původní podoba nevrátí. Zatímco v obcích a městech poteče širším či jinak upraveným řečištěm, aby v krizových situacích...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Jedu akorát do Lidlu, vymlouval se řidič hlídce. Přiznal, že od rána pije pivo

Vysoké hodnoty nadýchal při zkoušce na přítomnost alkoholu pětatřicetiletý řidič, kterého zastavili policisté na Vyškovsku. Napoprvé mu přístroj naměřil 2,52 promile, napodruhé dokonce 2,81. Hříšník...

22. září 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Mladí lidé dostanou prostor mluvit o závislostech, vzdělávání i svobodě slova

22. září 2025  12:21

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění části Pražského okruhu

Krajský soud v Ostravě musí znovu rozhodnout o žalobě proti umístění stavby Pražského okruhu v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejvyšší správní soud (NSS)...

22. září 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Turnov dokončil výstavbu budovy pro dětskou skupinu, stála přes 21 milionů

Turnov v Českém ráji dokončil výstavbu budovy pro svoji první dětskou skupinu. Náklady přesáhly 21 milionů korun, z toho 18 milionů zaplatí město z dotace...

22. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Zvýšení nájemného: Pravidla, která by měl znát každý majitel

22. září 2025  11:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.