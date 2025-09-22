Řeka Opava se mimo města a obce do původního koryta po povodni už nevrátí

„Nejvíce takzvaných zelených zón je v povodí horní Opavy,“ uvedl Michal Krejčí z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Právě její odborníci stojí za vznikem studií o budoucích úpravách toků po povodni a zelené zóny jsou části, jež mají zůstat zcela bez zásahů.
Podle mluvčí Povodí Odry Šárky Vlčkové tyto úseky na Opavě a Opavici tvoří v součtu asi deset kilometrů toku.
„Tok se bude dál přirozeně vyvíjet a nebude upraven,“ konstatovala s tím, že správci takových toků do jejich vývoje mohou zasahovat jen minimálně, aby řeka mohla přirozeně měnit směr či sklon.
Na Bruntálsku jde například o úseky Opavy mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, Karlovicemi a místní částí Široké Nivy Pocheň či mezi Pochní a Širokou Nivou.
Přírodní charakter se vrátí i tam, u kde už těžká technika zásahy provedla.„Na mnoha úsecích proběhly zabezpečovací práce jako probagrování koryt či zásahy do koryt související s opravou silnic a železnic,“ popsal Krejčí.
Přírodní procesy
Odhrnutí naplavenin ale podle něj narušilo přirozenou členitost koryta i přírodní procesy.
„Proto studie k obnově toků navrhuje opatření i do zelených úseků, aby umožnila jejich přirozený charakter a samovolný vývoj,“ uvedl Krejčí.
Úprava čeká třeba úsek mezi Karlovicemi a Vrbnem pod Pradědem, kde bagry ještě před tím, než se o bezzásahových oblastech rozhodlo, vytvarovaly hráz z říčních nánosů kvůli sousedním kolejím.
Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí by dopravní stavby, jež tyto úseky lemují, měly zabezpečit opevněné svahy a náspy. „Zelená zóna by měla znamenat šetrnost v přístupu při opravách silnic a železnic vedoucích souběžně s vodním tokem.“
Individuálně se bude zvažovat i odstraňování zbylých povodňových nánosů z volné krajiny. „Pokud to není nezbytně nutné, nezasahujeme,“ upřesnila mluvčí povodí Vlčková.
19. září 2024