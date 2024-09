Některé domy úplně chybí. Voda v Široké Nivě opadla, obec čeká velký úklid

Pracovníci obce a dobrovolní hasiči právě mapují důsledky pohromy. „Přes vodu nám zůstal jen jeden přejezd. Čtyři mosty povodeň strhla. Komunikace jsou narušené. Jsme bez elektřiny, bez vody,“ popsal Spáčil. Povodeň zasáhla zhruba polovinu zástavby Široké Nivy, více než stovku domků.

„Některé domy úplně chybí. Přesné počty zatím nemáme. Další budeme muset prověřit, ale statika jsem ještě nestihl shánět,“ popsal starosta, který je od víkendu takřka nepřetržitě na nohou. „Potřebuji zprovoznit především elektřinu. Bez ní nejde nic.“

To ale bude těžké, voda takřka vymazala ze světa celé elektrické vedení. „Je stržené, vedení vysokého napětí je zničené, stejně jako trafostanice, všechno se bude muset udělat znovu. Na místech, kde byly sloupy, zůstaly jen jámy,“ popsal starosta.

Všude jsou stovky a stovky kubíků naneseného dřeva a kamení. Místo silnic a chodníků zůstaly vymleté díry. Chybí i voda - z kohoutků neteče. Obci se sice podařilo zajistit pitnou vodu v cisternách, místní už se ale nutně potřebují i umýt.

Zasaženou část Široké Nivy se podařilo včas evakuovat, většina zamířila k rodině či známým, zbytek obyvatel zůstává v horní části Široké Nivy, kde našli zázemí třeba v místním penzionu, který poskytl své prostory. „Lidé byli všichni naštěstí evakuováni, nemám informace ani o zranění,“ řekl starosta.

S výzvou k evakuaci se místní rozhlas ozval okolo třetí hodiny v noci na sobotu. Dobrovolní hasiči zároveň dům od domu obcházeli celou dolní část obce a vyzývali obyvatele k odchodu. „Odešli ještě suchou nohou, evakuaci jsme vyhlásili jako jedni z prvních. Jen někteří odmítli, v sobotu je pak musel evakuovat vrtulník,“ popsal Spáčil.

Obci chybí materiální pomoc – čisticí prostředky, gumáky, pracovní rukavice, dezinfekce, vysoušeče a řada dalšího. „Máme například velký nedostatek stavebních koleček na svoz při úklidu,“ řekl starosta. Dodal, že zároveň shání kontejnery, do kterých by lidé mohli ukládat vyvezený odpad. „A nákladní auto s hákem, které by je mohlo vyvážet a jezdit obratem zpátky,“ vylíčil starosta.