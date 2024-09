Z potoka v Porubě je řeka. Odejdeme, až nastane rok 1997, odmítl pár evakuaci

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Lidé z Poruby sledovali potok celou noc. „Voda stoupala výš a rychleji, než jaké byly předpovědi. Jak to vypadá, tak to spadlo místo do Beskyd na Ostravu,“ podotkla starostka obvodu Poruba Lucie Baránková Vilamová.

Navíc prognózy nejsou rozhodně dobré. „Snad se nenaplní, protože vyhlídky jsou dost zlé, dokonce by to mohlo překonat zmiňovaný rok 1997,“ konstatovala starostka a současně náměstkyně ostravského primátora.

Lidi se evakuovali z ulic Splavní a Rekreační. „Většina šla k příbuzným a známým, některé jsme umístili do vysokoškolských kolejí,“ zmínila.

Jak ona, tak i nakonec primátor Ostravy Jan Dohnal museli kvůli zvedající se vodě k manželskému páru žijícímu v porubské ulici Splavní, který se navzdory zvedající se hladině Porubky odmítl evakuovat. Marně. K domu, kde manželé žijí, se už kvůli vysoké vodě téměř nedalo dostat, hladina jindy úzkého potoka stále stoupala a už zalila i příjezdovou silnici k několika domům v ulici. K lidem, kteří se odmítli evakuovat, se už proto později nedalo dostat.

Situaci zpovzdálí sledoval jeden ze sousedů. Ten však rozhodně evakuaci neodmítal. „Dám tady jenom pár posledních pytlů s pískem a jedu pryč. Manželka už odjela k příbuzným, kde bude, dokud se to nepřežene,“ konstatoval.

V ohrožení i porubská radnice

Na ulici postupně zalévané stoupající vodou tak zůstal už jen městský strážník. „Ještě před půlhodinou byla voda až tam v zatáčce, teď už je vylitá i tady. A stále stoupá,“ přiblížil před sobotním polednem situaci z posledních desítek minut. „Co bude s lidmi co se odmítli evakuovat, zatím nevíme. Netušíme, jak vysoko ta voda stoupne,“ dodal strážník.

„Tvrdili, že když to není jako v devadesátkách, tak není důvod odcházet. A že případně mají jinou evakuační cestu někudy přes zahrady. Tak snad to zvládnou,“ povzdychla si starostka.

V roce 1997 se v ulici Splavní dostala Porubka do výšky přes metr nad úroveň hrany koryta. „My máme dům postavený na vyvýšenině a stejně jsme tady měli zhruba 60 centimetrů vody,“ konstatoval odcházející soused. „Jejich dům je níže, té vody by tam měli víc.“

Podle prognózy meteorologů by měla voda v Porubce ještě několik hodin stoupat, ohrožena je i nedaleká porubská radnice. „V roce 1997 byla zatopená, tak uvidíme,“ řekla starostka.