Historická Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku, kterou v září 2024 poškodily povodně, prošla rozsáhlou obnovou. Opravy staveb v areálu si letos vyžádaly zhruba deset milionů korun. Práce pokračují v interiérech, kde si vyžádají další přibližně milion korun. Muzeum v Bruntále, které památku spravuje, připravuje její slavnostní otevření pro veřejnost v příštím roce. ČTK to dnes řekla mluvčí muzea Pavlína Konečná.
Povodně poškodily historický objekt i jeho okolí. Voda narušila mimo jiné statiku všech tří staveb v areálu, tedy hlavní budovy, stodoly a chlívku. Následovaly sanační a stavební práce, jejichž cílem bylo odstranit škody a zachovat historický charakter památky.
"Obnova kosárny byla dlouhodobý a náročný proces. Díky spolupráci řady odborníků a podpoře zřizovatele se podařilo postupně odstranit následky povodní a připravit areál na jeho další využívání. V příštím roce bychom chtěli návštěvníkům představit kosárnu v plném provozu při slavnostním otevření," uvedla ředitelka Muzea v Bruntále Ema Havelková.
Muzeum v roce 2025 uspělo také v dotačním programu Moravskoslezského kraje Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji. Loni díky němu uspořádalo akci Fajne léto, letos z jeho podpory opravilo pódium ve stodole určené k prezentaci historické zemědělské techniky. Na něm budou moci návštěvníci vidět staré zemědělské stroje a vozy dokumentující život a práci na venkově.
Kosárna pochází ze 17. století a je národní kulturní památkou. Expozice představují železářskou historii obce, kovářské řemeslo, tradiční venkovskou domácnost i lesnictví. V kovárně se vyráběly kosy a další drobné zemědělské nástroje. Památka je jednou z poboček Muzea v Bruntále. Slavnostní otevření v příštím roce má podle muzea završit obnovu areálu a představit jeho novinky.
Rozsáhlé povodně zasáhly Bruntálsko v polovině září 2024. Obec Karlovice patřila mezi ty nejzasaženější. Řeka Opava tam zničila několik domů, strhla i několik mostů.