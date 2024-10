Zatopené obce dostanou na zničené čističky a kanalizace od státu dvě miliardy

Obce budou moci prostřednictvím dotačního podvodu čerpat peníze na opravu vodárenské infrastruktury. „Na tuto výzvu jsme alokovali dvě miliardy korun, aby vlastníci vodárenské infrastruktury byli schopni opravit a rozjet své čističky, kanalizace a další zařízení,“ komentoval chystanou podporu ministr životního prostředí Petr Hladík. „Pokud obce, nebo města, či jimi vlastněné organizace požádají o peníze ještě tento týden, mohou je mít na účtech do konce tohoto měsíce,“ doplnil.

Členové vlády jsou podle ministra ochotni v případě potřeby celkovou částku navýšit. Žádosti mohou posílat zástupci obcí a organizací od středy. Peníze dostanou zálohovým způsobem s tím, že vše zpětně vyúčtují a od celkové částky se odečte pojistné, které poškození případně dostanou.

„Je to pro nás velká pomoc, škody způsobené povodní v Ostravě jsou devastující,“ komentoval možnost získání až stoprocentního proplacení nákladů na odstranění škod náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.

Ostrava byla proti povodním pojištěna do maximální možné částky dvě stě padesát milionů korun. „Škody jsou však značně vyšší, přesahují jednu miliardu a tři sta milionů korun. Bez pomoci tohoto dotačního titulu bychom se se škodami nedokázali vypořádat bez zastavení dalších investic, nebo výrazného zadlužení,“ přiblížil náměstek Boháč.

Minimálně na třicet milionů korun odhadují škody na vodárenské infrastruktuře v zatopeném Krnově. „Největší škody evidujeme na čistírně odpadních vod, kde voda zničila nebo poškodila téměř vše,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová. „Škody zatím sčítáme a odhadujeme je na třicet milionů korun. S určitostí to ale není konečná částka.“

V milionech korun počítají škody na vodárenské infrastruktuře i v Opavě. „Zatím víme o škodách na čističce odpadních vod ve Vávrovicích a čtyřech dalších zatopených čerpacích stanicích,“ konstatoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. „Škody budou určitě v jednotkách milionů korun. Další nejméně čtyři miliony bude stát čištění a prověřování uličních vpustí, přípojek a připojovacího potrubí. Více teď ještě nevíme, u revizí vpustí jsme tak v polovině.“

Škody stále sčítají i pracovníci největší vodárenské společnosti v kraji – Severomoravských vodovodů a kanalizací (SmVaK).

Dotace se bude týkat jen některých firem

„Rozsah povodňových škod u zařízení pro výrobu, distribuci pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod v současnosti odhadujeme na sto čtyřicet až sto padesát milionů korun,“ konstatoval mluvčí společnosti Marek Síbrt s tím, že pojištění pokryje patrně jen část škod.

Severomoravských vodovodů a kanalizací se ale vládní dotace týkat nebude. Nárok na její získání mají jen firmy a subjekty s minimálně poloviční účastí státu či obcí.

„Můžeme poskytovat státní peníze jen tam, kde to umožňuje nejen národní, ale i evropská legislativa. Společnost SmVaK je velkým podnikem, jakoukoliv podporu bychom museli notifikovat (nechat schválit – pozn. red.),“ vysvětlil ministr životního prostředí. „Jsme připraveni se zástupci SmVaK diskutovat separátně, nejjednodušší forma by byla výhodná půjčka. Pokud by se jednalo o dotace, tak se pohybujeme v jiných dimenzích. V tomto případě jde mimo jiné o provozní společnost, která v posledních letech poměrně výrazným způsobem vyplácela dividendy. Rozhodně jsme ale o pomoci připraveni diskutovat,“ zakončil ministr Hladík.