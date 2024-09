Kraj připraví náhradní ubytování pro vytopené. Část lidí je stále bez proudu

V regionu je stále bez proudu 8300 odběrných míst. „Bohumín je zprovozněn, byť některá místa nouzovým řešením. Nicméně proud tam je. V Krnově bylo zprovozněno 11 trafostanic, dalších 11 je v plánu zprovoznit dnes,“ uvedl Bělica. Podle něj se zlepšuje i situace v Opavě. „Vzhledem k tomu, že jsme v tomto týdnu klesli z nějakých 130 tisíc odběrných míst bez proudu na 8300, tak já myslím, že je vidět, že ty činnost postupují poměrně rychle,“ podotkl hejtman.

Dodal, že některé lokality jsou také bez plynu. Složitá je situace například na plynovodu mezi Holčovicemi a Hynčicemi na Bruntálsku, kde je bez plynu 238 přípojných míst. „Řeší se to urgentně, ale samozřejmě blíží se nám zima, kdyby tam lidé měli zůstat bez dodávek plynu, tak by se mohlo jednat o velmi závažné situace. Jsme připraveni poskytnout náhradní ubytování na zimu lidem, kterým se nepodaří zprovoznit plynové připojení a nebudou si moci přes zimu topit. Těch náhradních řešení máme několik,“ podotkl hejtman.

Policie hlídá zaplavené oblasti

Policejní ředitel Tomáš Kužel uvedl, že policie se stále věnuje dohledu v zaplavených oblastech, například v Nové Vsi, kde jsou domy ještě stále pod vodou. K jejímu odčerpávání se tam využívají čtyři velkokapacitní čerpadla. Kdy by se mohlo podařit vodu odčerpat, by mohlo být jasné v sobotu večer. Policie je rovněž zapojena do dohledu nad volbami, hlídat musela například provizorní volební místnosti, které vznikly ve stanech v Karlovicích a Široké Nivě na Bruntálsku.

Během voleb policie zatím nezaznamenala žádné závažné případy, které by narušily jejich průběh. „Do volební místnosti v Havířově přišel muž, který měl voličský průkaz do Jeseníku a chtěl volit v Havířově. To ale není bezpečnostní riziko. A v jednom místě v rámci Karvinska byl výhružný e-mail na školu, ve které ale zároveň byla volební místnost. Tam jsme to řešili a policie to vyřešila,“ sdělil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Dodal, že výhrůžný e-mail nespadal mezi e-maily, které chodily v září do škol v Česku.