Splašky z celé Ostravy tečou do Odry, čistička bude mimo provoz několik měsíců

Ostravská čistírna odpadních vod čistí splašky z 98,7 procenta území Ostravy, k tomu se do areálu poblíž řeky Odry odvádí odpadní vody i z obce Ludgeřovice a města Vratimov. Jenže povodně zařízení vyřadily mimo provoz.

„Čistírna byla zaplavena v neděli 15. září jako důsledek provalení hráze na soutoku Odry a Opavy. Minimální hladina v areálu dosáhla výše dva a půl metru, ale na některých místech v objektu vystoupala hladina až do šestimetrové výše. To zapříčinilo totální kolaps většiny elektrických zařízení, elektronických prvků, strojů a samotné technologie čištění odpadních vod,“ uvedl Jaromír Krišica, mediální zástupce ostravské vodohospodářské společnosti OVAK.

Potvrdil, že čistička je zcela mimo provoz. „Naprostá většina technologických prvků jako jsou například elektrické motory, automaty, plynojem, dmychadla, kotelna byly pod vodou, jsou vážně poškozeny a není možné je jednoduše zprovoznit jen opětovnou dodávkou proudu nebo vyčištěním,“ uvedl Krišica.

Na dotaz iDNES.cz, co se tedy děje se splaškami z ostravských domácností i průmyslu, uvedl, že tečou do řeky Odry. „Nemáme nyní možnosti, jak to změnit. Samozřejmě jsme zastavili dovoz průmyslových odpadních vod prostřednictvím cisteren,“ konstatoval mluvčí OVAKu.

Situace však nejspíše bude přetrvávat několik měsíců, protože podle Krišici opravy nebudou vůbec snadné.

Ústřední čistírna odpadních vod stojí od roku 1996 v ostravském obvodu Přívoz poblíž řeky Odry.

„Víme, že bude muset dojít k výměně nebo repasi řady prvků a zařízení. I přes maximální snahu našich zaměstnanců a dodavatelů se zprovoznění prvního stupně mechanického čištění odpadních vod, který odstraňuje hrubé nečistoty a nerozpuštěné látky, očekává přibližně do tří měsíců,“ nastínil Krišica.

Kompletní zprovoznění dalšího stupně čištění, takzvaného biologického, pak OVAK očekává přibližně do pěti až šesti měsíců. „V současnosti je vodnatost Odry poměrně vysoká a dochází tak k vyššímu naředění splašků. Dlouhodobě by to ale mohlo negativně ovlivnit rovnováhu ekosystému v řece Odra,“ připustil mluvčí OVAKu.

Kraj vyzývá vládu k rychlému řešení

Situací se už zabýval také krajský krizový štáb. „Vyzvali jsme vládu a Ústřední krizový štáb, aby se začaly zabývat škodami v souvislosti s nefunkčností ústřední čističky odpadních vod v Ostravě a řešily související možné dopady na životní prostředí,“ řekl moravskoslezský hejtman Josef Bělica.

Faktem, že z dvousettisícového města tečou všechny splašky do řeky, se zabývá také Česká inspekce životního prostředí. „Otázka splaškových vod v Ostravě je v současné situaci prakticky neřešitelná. Splaškové vody nemají primárně toxický charakter, nicméně při nižších průtocích mohou způsobit úbytek kyslíku v tocích a následný úhyn ryb,“ sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

Rybáři jsou ze současného stavu hodně nešťastní. Podle předsedy moravskoslezského Českého rybářského svazu Radomíra Bednáře povodně některé revíry zle poničily.

„Samozřejmě pokud splašky z celé Ostravy tečou bez čištění do Odry, je to hodně špatně. Ale bohužel v této situaci s tím nic neuděláme,“ povzdychl si. Zmínil, že rybáři také zachraňují mnoho ryb uvázlých ve vodních lagunách na polích a lukách.