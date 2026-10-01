Povodně zůstávají před komunálními volbami na Bruntálsku tématem

Povodně ze září 2024 a následná obnova zůstávají jedním z hlavních témat letošních komunálních voleb v řadě obcí na Bruntálsku zasažených velkou vodou. Starostové Široké Nivy, Brantic, Zátoru a Karlovic očekávají, že voliči budou hodnotit především tempo odstraňování škod a přípravu obcí na další povodně. Odlišný pohled má starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk, podle něhož povodně letošní volby v obci výrazně neovlivní. Vyplývá to ze zjištění ČTK. Volby se uskuteční 9. a 10. října. Všichni oslovení zástupci zaplavených obcí své posty obhajují.
Postoje starostů ukazují rozdílnou situaci obcí dva roky po ničivé povodni. Tam, kde obnova stále pokračuje, se do popředí dostává tempo oprav, jejich financování a ochrana před další velkou vodou. V obcích, kde je většina škod odstraněna, se pozornost více vrací k dlouhodobému rozvoji, bydlení, službám a zaměstnanosti.
S tím souhlasí i Ivo Dokoupil z Hnutí pro Jeseníky, který na Bruntálsku koordinoval pomoc po povodních. "Povodně jsou určitě stále téma. Proplácení peněz z programu Živel 1 se opožďuje. Obce projekty podaly včas, stát ale požaduje další a další dokumenty. Otázkou je, zda je to byrokratická chyba či záměr ušetřit peníze," uvedl. Dodal, že stejně jako obnova jde pomalu i budování protipovodňových opatření. "Ochrana proti povodni se nehýbe," řekl.
V Branticích starostka Jiřina Heinischová (Obrat) očekává, že povodně a obnova po nich budou jedním z hlavních volebních témat. Někteří obyvatelé podle ní stále nemají opravené domovy a obavy z další povodně přetrvávají zejména v místní části Radim. "Pro Brantice a Radim je dnes největší výzvou dokončit obnovu po povodních a zajistit, aby se lidé při příštím vydatném dešti nemuseli znovu bát o své domovy," řekla Heinischová. Zároveň kritizuje pomalé získávání a proplácení části státní pomoci, kvůli němuž obec podle ní financuje obnovu i z peněz původně určených na jiné investice.
Také v Zátoru považuje starostka Salome Sýkorová (SNK Evropští demokraté) povodně za významné předvolební téma. Obnova podle ní stále pokračuje, pozornost části obyvatel se ale přesunula také k plánovaným větrným elektrárnám. Zátor chce do dalšího období posílit krizovou připravenost. Obec má k dispozici například centrály a vysoušeče a chce se zaměřit na školení a organizaci pomoci. Protipovodňová opatření na Opavě jsou podle Sýkorové především úkolem státu a správce toku.
Podobně situaci vnímá starosta Široké Nivy Tomáš Spáčil (Pro obec 2022). "Povodně a jejich následky se stále řeší. Bude to mít i vliv na volby," uvedl Spáčil s tím, že náprava škod v obci je nyní podle jeho odhadu v polovině. "Ještě musíme například postavit novou hasičskou zbrojnici," uvedl starosta. Původní objekt dobrovolným hasičům strhla právě velká voda.
V Karlovicích považuje místostarosta Martin Kočí (Pro obnovu Karlovic) povodeň, tempo obnovy i budoucí protipovodňovou ochranu za důležitá témata. Pozornost veřejnosti se podle něj postupně přesunula od zvládnutí samotné krizové situace k tomu, proč některé škody ani po dvou letech nejsou odstraněny. Obec podle něj naráží na administrativní a finanční náročnost obnovy. "Z pohledu lidí, kteří na opravu konkrétního místa čekají dva roky, je však takové tempo pochopitelně pomalé," míní. "Zlepšení protipovodňové ochrany a celkově jiný přístup k řece jsou důležitou součástí volebního programu našeho sdružení," uvedl Kočí. Mezi dlouhodobé problémy regionu podle něj patří nízké mzdy, odchod mladých lidí a dostupnost bydlení.
V Dívčím Hradě je situace odlišná. Starosta Jan Bezděk (Dívčí Hrad - naše obec) nepředpokládá, že by povodně letošní volby výrazně ovlivnily. Většina povodňových škod je podle něj opravena, obec ještě čeká na obnovu koryta Osoblahy. Obyvatelé podle něj nyní více řeší dostupnost služeb, ceny energií, kvalitu bydlení a dopravu. "Protože máme většinu povodňových škod opravených, je určitě výzvou řešení dlouhodobých problémů obce a mikroregionu," uvedl Bezděk.