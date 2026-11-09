Požár autoservisu v Karviné způsobil škodu za pět milionů korun

Nedělní požár autoservisu v Karviné-Novém Městě způsobil škodu předběžně odhadnutou na pět milionů korun. U požáru zasahovalo osm jednotek hasičů, velitel zásahu kvůli jeho rozsahu vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Událost se obešla bez zranění. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování. ČTK to řekla mluvčí hasičů Eliška Trefilová.
"Operační středisko hasičů přijalo oznámení o požáru v 11:58. Na místo vyjely profesionální jednotky ze stanic Karviná a Orlová a dobrovolní hasiči z Albrechtic, Karviné-Ráje, Horní Suché, Karviné-Hranic, Petrovic-Závady a Doubravy," uvedla.
Už v době příjezdu hasičů z objektu stoupal hustý kouř viditelný z dálky. Hasiči po příjezdu zahájili hašení pomocí tří vodních proudů, využili také výškovou techniku. Hasiči také rozebrali část střešní konstrukce, aby vyhledali skrytá ohniska požáru, která poté dohašovali. "Požár se podařilo lokalizovat tři hodiny po jeho ohlášení, úplná likvidace trvala dalších pět hodin," uvedla.