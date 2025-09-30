Žár, při kterém praskala okna. Od garáží se oheň rozšířil do bytů, několik jich zničil

Nejprve vzplály dvě garáže, oheň a žár však byly tak intenzivní, že popraskala okna přilehlé bytovky a požár se rozšířil do bytů i na střechu domu. Pět jednotek hasičů v pondělí v bohumínské místní části Skřečoň oheň zdolávalo několik hodin a policisté museli uzavřít i provoz na hlavním tahu z Karvinska do Polska. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co rozsáhlý požár způsobilo.
Fotogalerie4

Požár zcela zdevastoval byty i střechu domu. | foto: HZS MSK

Požár ohlásili obyvatelé dvoupodlažní bytovky v pondělí po třinácté hodině. „Policisté přijali oznámení o požáru dvou garáží, který se měl dále rozšířit na bytový dům, na ulici 1. máje. Po příjezdu hlídek už byli lidé z domu venku, nebyla nutná evakuace a nedošlo ani ke zranění,“ informovala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Celým domem se ale intenzivně šířil oheň. „Jednalo se o plně rozvinutý požár přístřešku v těsné blízkosti bytového domu. Požár se rozšířil skrz prasknuté okenní výplně i do některých bytových jednotek a plameny byla zasažena i střecha domu,“ popsal mluvčí moravskoslezských hasičů Adam Fojtík.

Hasiči zasahovali v dýchací technice zevnitř i zvenčí. Nasadili rovnou tři vodní proudy – ze země i z výšky. „V průběhu zásahu zkontrolovali okolní bytové jednotky, jejichž obyvatele mohl požár svými zplodinami ohrozit,“ dodal Fojtík.

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Policie mezitím zastavila dopravu v okolí. „Uzavřeli přilehlou silnici I/67, provoz byl obnoven okolo 16. hodiny,“ poznamenala mluvčí Vlčková.

Předběžná škoda podle prvních odhadů čítá zhruba milion korun. Proč v garážích začalo hořet, zjišťují vyšetřovatelé. Bohumínští policisté u požářiště stále hlídkují, teprve v následujících hodinách přijde na řadu ohledání místa, kterého se zúčastní i psovod. „Se psem specialistou na vyhledávání akcelerantů a specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz,“ doplnila Vlčková.

Lidé, kteří se do svých domovů nemohli vrátit, jsou v náhradním ubytování.

