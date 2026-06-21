Požár chalupy v Liptani na Bruntálsku způsobil škodu tři miliony korun

Osm jednotek hasičů zasahovalo dnes u požáru chalupy v Bučávce, místní části obce Liptaň na Bruntálsku. Oheň zachvátil střechu objektu, nikdo nebyl zraněn. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na tři miliony korun. Příčinu požáru vyšetřují. ČTK o tom informovala mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Operační středisko přijalo oznámení o požáru krátce po 03:00. Obyvatelé chalupy objekt opustili před příjezdem hasičů. "Při příjezdu jednotek byly plameny, které zasáhly střešní konstrukci, viditelné zvenčí. Hasiči zasahovali uvnitř i vně objektu, nasadili pět vodních proudů a rozebírali části střechy kvůli vyhledávání skrytých ohnisek," řekla mluvčí.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu krátce před 05:00. Jeho úplná likvidace trvala další zhruba tři a půl hodiny.