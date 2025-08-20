Hořet údajně začalo před patnáctou hodinou v domě na Dlouhé třídě. Objekt je obehnaný lešením, protože se podle informací iDNES.cz zrovna zatepluje.
Plameny se objevily v jednom z bytů, odkud rychle postupovaly po lešení přikrytém fólií do dalších pater. Byt ve druhém poschodí je údajně zcela zničený.
Hasiči evakuovali asi dvacet lidí z domu i z přízemních prodejen. Podle prvotních informací nebyl nikdo zraněn, záchranáři však ošetřili šest lidí, kteří se nadýchali kouře. Pět z nich pak převezli do havířovské nemocnice.
Požár se podařilo uhasit nedlouho po šestnácté hodině. „Na místě nadále probíhá odvětrání objektu,“ podotkla mluvčí hasičů Petra Lukášová. Hasiči také hledají případná skrytá ložiska požáru.
„Začalo také vyšetřování příčin požáru, a to hasičským vyšetřovatelem a kriminální policií,“ dodala mluvčí hasičů.
Hořel bytový dům na Dlouhé třídě v centru Havířova.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License