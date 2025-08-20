V centru Havířova hořel panelák, budovu zrovna zateplovali

Autor: jog
  16:12aktualizováno  16:46
Devět jednotek hasičů zasahovalo u požáru bytového domu v centru Havířova. Obyvatelé domu byli vyváděni ven a hasiči likvidovali plameny jak zevnitř, tak zvenku pomocí výškové techniky. Šest lidí se nadýchalo kouře.
Fotogalerie

Požáry bytového domu na Dlouhé třídě v centru Havířova. (20. srpna 2025) | foto: Jiří Bartek, TV Polar

Hořet údajně začalo před patnáctou hodinou v domě na Dlouhé třídě. Objekt je obehnaný lešením, protože se podle informací iDNES.cz zrovna zatepluje.

Plameny se objevily v jednom z bytů, odkud rychle postupovaly po lešení přikrytém fólií do dalších pater. Byt ve druhém poschodí je údajně zcela zničený.

Hasiči likvidují požár bytového domu na Dlouhé třídě v Havířově. (20. srpna 2025)
Požáry bytového domu na Dlouhé třídě v centru Havířova. (20. srpna 2025)
Hasiči likvidují požár bytového domu na Dlouhé třídě v Havířově. (20. srpna 2025)
3 fotografie

Hasiči evakuovali asi dvacet lidí z domu i z přízemních prodejen. Podle prvotních informací nebyl nikdo zraněn, záchranáři však ošetřili šest lidí, kteří se nadýchali kouře. Pět z nich pak převezli do havířovské nemocnice.

Požár se podařilo uhasit nedlouho po šestnácté hodině. „Na místě nadále probíhá odvětrání objektu,“ podotkla mluvčí hasičů Petra Lukášová. Hasiči také hledají případná skrytá ložiska požáru.

„Začalo také vyšetřování příčin požáru, a to hasičským vyšetřovatelem a kriminální policií,“ dodala mluvčí hasičů.

Hořel bytový dům na Dlouhé třídě v centru Havířova.

Hořel bytový dům na Dlouhé třídě v centru Havířova.

20. srpna 2025  16:12,  aktualizováno  16:46

Jilská ulice

Procházka ve stínu se zlatým retrieverem Jilskou ulicí na Starém Městě.

vydáno 20. srpna 2025  16:25

Staré Město

Lešení na domě na rohu ulic Martinská a Na Perštýně v Praze 1 na Starém Městě.

vydáno 20. srpna 2025  16:25

Jilská ulice

Slavná hospoda U Vejvodů v Praze 1 v Jilské ulici na Starém Městě.

vydáno 20. srpna 2025  16:25

Národní třída

Historická tramvaj na Národní třídě .

vydáno 20. srpna 2025  16:24

Obchodní dům Máj

Jídelní kout v Obchodním domě Máj na Národní třídě. Všude jsou lustry.

vydáno 20. srpna 2025  16:24

