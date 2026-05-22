Požár dvojgaráže na Karvinsku způsobil škodu za dva miliony korun

Škodu za dva miliony korun způsobil dnes požár dvojgaráže v Orlové na Karvinsku. V garáži následně vybuchly tlakové lahve. Událost se ale obešla bez zranění. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
K požáru profesionální a dobrovolní hasiči vyjížděli po 14:00. "Dvojgaráž, která byla při příjezdu první jednotky na místo požárem zcela zasažena, se nejprve snažil uhasit její majitel, a to jak pomocí hasicích přístrojů, tak vodou ze zahradní hadice. Jen díky duchapřítomnosti karvinských policistů, kteří byli na místě ještě před příjezdem hasičských jednotek, se majiteli nic nestalo, neboť muže odvedli z místa požáru do bezpečí," uvedla mluvčí.
Některé tlakové lahve, které se v garáži nacházely, pak explodovaly. Výbuch způsobil nejen částečnou destrukci objektu, včetně střechy, ale také poškození objektu navazujícího na garáž. "Z důvodu bezpečnosti zasahujících byl zásah veden výhradně z vnější strany objektu. Část tlakových lahví, které se ještě stále nacházely uvnitř objektu, hasiči chladili a jejich teplotu kontrolovali pomocí termokamer," doplnila Langerová. Požár se hasičům podařilo lokalizovat během půl hodiny, následná likvidace zabrala další 2,5 hodiny. Příčinu požáru odborníci zjišťují.