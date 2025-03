Kvůli požáru haly v Ostravě evakuovala policie lidi z okolí. Škoda je 10 milionů

Informaci o požáru haly v Teslově ulici dostaly záchranné složky v úterý tři minuty před devátou hodinou večerní. Oznamovatel sdělil, že se nejdříve pokusil sám oheň uhasit hasicím přístrojem, to se mu však nepovedlo, a proto volal na linku 112. Na místo události vyslali hasiči čtyři profesionální a sedm dobrovolných jednotek, k požáru vyjížděli i policisté.

„Jako první na místo jen do několika málo minut dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava, kteří už při příjezdu viděli kouř vycházející z objektu. Vzhledem k tomu, že poblíž hořícího domu byla přilehlá budova, muži zákona okamžitě začali s evakuací lidí uvnitř. Do příjezdu hasičů se policistům podařilo vyvést pět osob do bezpečí,“ informovala policejní mluvčí Eva Michalíková s tím, že přítomní policisté také koordinovali dopravu v okolí požáru.

Pomáhaly i hasicí hřeby

„Už při příjezdu první jednotky na místo události bylo zřejmé, že požár zasáhl nejen střechu haly, ale také palety s uskladněným materiálem nacházející se v jejím okolí,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Hasiči během zásahu museli rozebrat střešní konstrukci, k hašení využili i hasicí hřeby, které díky vytvoření vodní mlhy pomáhají efektivně likvidovat nejen samotný požár, ale zároveň zvyšují bezpečnost zasahujících jednotek.

„Požár byl lokalizován během dvou hodin, jeho úplná likvidace trvala až do ranních hodin. Předběžná škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 10 milionů korun, hasiči svým zásahem uchránili hodnoty ve výši 20 milionů,“ uvedla Langerová s tím, že přesná příčina vzniku samotného požáru je předmětem šetření.

„Ve středu v dopoledních hodinách proběhlo ohledání místa požářiště za účasti specialistů z oboru kriminalistické techniky a expertiz, taktéž byl na místě psovod se služebním psem na vyhledávání akcelerantů hoření. Okolnostmi a příčinami vzniku požáru se nyní zabýváme ve spolupráci s hasiči,“ přiblížila Michalíková s tím, že v dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.