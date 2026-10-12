Požár haly v Ostravě-Petřkovicích způsobil škodu tři miliony korun

Škodu předběžně odhadnutou na tři miliony korun způsobil dnes ráno požár haly v Ostravě-Petřkovicích. Zasáhl dva vysokozdvižné vozíky, uskladněný papír a část střechy. Při požáru nebyl nikdo zraněn, příčina vzniku je předmětem šetření. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Operační středisko přijalo oznámení o požáru v 05:37. Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanic Ostrava-Přívoz a Ostrava-Fifejdy a dobrovolná jednotka z Petřkovic.
"Hasiči k likvidaci požáru nasadili čtyři vodní proudy. Zasahovali ze země i s využitím výškové techniky. K přemístění a rozebrání zasaženého materiálu použili techniku majitele objektu. Situaci na místě monitoroval také bezpilotní letoun. Požár se podařilo lokalizovat osm minut po příjezdu první jednotky na místo," uvedla mluvčí.