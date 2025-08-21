Obětí požáru domu v Havířově byla žena, dočasně neobyvatelný je nyní celý vchod

Autor: jen
  13:02aktualizováno  13:02
Obětí středeční požáru bytového domu v centru Havířova byla žena. Informovali o tom nyní policisté, jejichž technici se pustili do ohledávání místa a zjišťování příčiny požáru. Obyvatelům domu nabídla pomoc jak místní radnice, tak i majitel budovy, společnost Heimstaden.
Hasiči likvidují požár bytového domu na Dlouhé třídě v Havířově. (20. srpna...

Hasiči likvidují požár bytového domu na Dlouhé třídě v Havířově. (20. srpna 2025) | foto: HZS MSK

Požáry bytového domu na Dlouhé třídě v centru Havířova. (20. srpna 2025)
Hasiči likvidují požár bytového domu na Dlouhé třídě v Havířově. (20. srpna...
Policisté na místě požáru činžovního domu v centru Havířova, při kterém zemřel...
Policisté na místě požáru činžovního domu v centru Havířova, při kterém zemřel...
5 fotografií

Jeden mrtvý člověk a pět lidí ošetřených kvůli tomu, že se nadýchali kouře, taková je bilance středečního požáru bytového domu v Dlouhé ulici v centru Havířova. „Oběť požáru byla žena,“ informovala nově policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Jestli šlo o obyvatelku bytu, v němž hořet začalo, však neupřesnila.

Aktuálně na místě pracují policejní technici. „Ohledávají místo požáru, aby bylo možné zjistit jeho příčinu,“ přiblížila Jiroušková.

Dům, v němž hořelo, je v majetku společnosti Heimstaden. „Všechny obyvatele zasaženého vchodu jsme ihned kontaktovali a nabídli jim náhradní ubytování včetně krizového bytu, který má naše společnost k dispozici pro případ okamžité bytové potřeby v extrémních situacích,“ popsala mluvčí společnosti Kateřina Piechowicz. „Oceňujeme také skvělou spolupráci s havířovským magistrátem, který zajistil pro postižené rodiny potravinovou pomoc a další věci.“

Podle jejích slov je nyní dočasně neobyvatelný prakticky celý vchod s dvanácti byty. „Ne všechny byty jsou ale požárem zasaženy tak závažně,“ doplnila Piechowicz.

V centru Havířova hořel dům, v jednom z bytů našli mrtvého člověka

Havířovský magistrát zveřejnil výzvu, že lidé se mohou obracet o pomoc i na tamní městskou policii. „Zatím se na nás nikdo s žádostí o pomoc neobrátil,“ sdělil zástupce ředitele Městské policie Havířov Libor Morcinek.

K požáru došlo ve středu okolo třetí hodiny odpoledne. Hořet začalo v bytě v prvním patře, následně se plameny rozšířily i na fasádu budovy, která v současnosti prochází zateplením. Na místě zasahovalo devět jednotek hasičů, kterým se během krátké doby podařilo oheň uhasit. Museli také evakuovat asi dvacet lidí z domu i z přízemních prodejen.

O oběti požáru informovala policie už ve středu. „V jednom ze zasažených bytů byla nalezena osoba bez známek života. Příčinu úmrtí určí nařízená pitva. Policisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila Pavla Jiroušková.

Záchranáři během zásahu ošetřili pět lidí, kteří se nadýchali kouře, poté je převezli do havířovské nemocnice. „Ošetřili jsme i šestého člověka, který měl akutní stresovou reakci. Na místě s ním poté pracoval intervent hasičů,“ sdělil mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Požár skladu s textilem a koberci na Náchodsku je uhašený, zásah trval 35 hodin

Požár skladové haly v Bukovici na Náchodsku, který vzplál před úterní půlnocí, je nyní definitivně zlikvidovaný. Hasiči v objektu s textilem či koberci zasahovali 35 hodin. Podle výše škody jde o...

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

První obecní superbox je v provozu. Slouží i jako meteostanice, hotspot či nabíječka mobilů

21. srpna 2025  14:36

Srážka u tunelu Hřebeč zablokovala frekventovanou silnici, jeden zraněný

Ve čtvrtek ráno zasahovaly všechny záchranné složky u dopravní nehody na silnici I/35 poblíž tunelu Hřebeč na Svitavsku. Po střetu dvou kamionů a osobního auta se zranil jeden člověk. Vytížená...

21. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Malé náměstí

Další záhadné dopravní prostředky. Tentokrát v Praze 1 na Starém Městě na Malém náměstí.

vydáno 21. srpna 2025  14:32

Malé náměstí

Další záhadné dopravní prostředky. Tentokrát v Praze 1 na Starém Městě na Malém náměstí.

vydáno 21. srpna 2025  14:31

Společnost Huawei 19. září v Paříži představí nová nositelná zařízení, tablety a telefony

21. srpna 2025  14:31

Justice chybovala, když péči o majetek dítěte svěřila městu, rozhodl ÚS

Justice chybovala, když jako opatrovníka pro správu majetku zděděného dítětem určila město Brno, a nikoliv některého z prarodičů, kteří mají chlapce v péči....

21. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  12:55

Pilot vrtulníku Black Hawk, který pomáhal hasit požáry v Černé hoře: Je to silný a výjimečný pocit.

Jak těžké je pilotovat v náročných horských oblastech? Co je pro něj jako pilota vrtulníku největší výzvou? Jak probíhá celý proces leteckého hašení? Na to a mnohem více odpovídá slovenský pilot...

21. srpna 2025  14:27

Šli po milionech z prodeje bytu. Trojici soudí za brutální přepadení chataře

Krajský soud v Olomouci dnes začal projednávat loupežné přepadení z předloňského prosince. Trojice mužů ze Slovenska tehdy podle spisu napadla poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  14:22

Některá koupaliště v Ústeckém kraji mají zhoršenou kvalitu vody

Některá přírodní koupaliště v Ústeckém kraji mají zhoršenou kvalitu vody. Jde například o nádrž ve Varvažově na Ústecku, kde hygienici zaznamenali sinice....

21. srpna 2025  12:41,  aktualizováno  12:41

Zástupy poutníků ze tří zemí půjdou na Trojmezí hranic Česka, Polska a Slovenska

Zástupy poutníků půjdou v sobotu ze tří zemí na Trojmezí českých, polských a slovenských hranic u Hrčavy na Frýdecko-Místecku, kde se uskuteční společná mše....

21. srpna 2025  12:30,  aktualizováno  12:30

Pád mostní traverzy na auto u Třebíze vyšetřuje policie jako nedbalost

Středeční pád traverzy na auto na silnici I/7 u Třebíze na Kladensku vyšetřuje policie jako podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Traverza spadla poté, co nákladní vůz převážející bagr...

21. srpna 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.