Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Josef Gabzdyl
  12:02aktualizováno  12:02
Pět lidí obvinila policie z nedbalostního obecného ohrožení a nedovolené výroby drog poté, co v květnu způsobili požár bytu ve třináctém poschodí panelového domu v Ostravě. Jeden z nich se těžce zranil, ale ostatní ho nechali napospas osudu a z hořícího bytu utekli.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hořet začalo v domě v Podroužkově ulici v ostravském obvodu Poruba v pátek 23. května těsně před 12. hodinou. Kouř valící se z bytu v nejvyšším poschodí byl viditelný zdaleka.

Na místo dorazily dvě profesionální a stejný počet dobrovolných jednotek hasičů. Požár hasiči zlikvidovali za zhruba tři čtvrtě hodiny. Na místo přijeli i záchranáři a policisté, přičemž jedna posádka sanitky si všimla kouře při cestě k jinému pacientovi a po dohodě s operačním střediskem byla na místě jen tři minuty po ohlášení.

Evakuováno bylo 61 lidí, pět z nich záchranáři ošetřili a tři skončili v nemocnici. Kromě dvou žen ve věku 77 a 26 let také 28letý muž přímo z hořícího bytu.

Kuchyně bytu panelového domu v Ostravě - Porubě po požáru. Právě v této místnosti se vařily drogy. (24. května 2025)
Požár v nejvyšším patře panelového domu v Ostravě - Porubě (23. května 2025)
Kuchyně bytu panelového domu v Ostravě - Porubě po požáru. Právě v této místnosti se vařily drogy. (24. května 2025)
Kuchyně bytu panelového domu v Ostravě - Porubě po požáru. Právě v této místnosti se vařily drogy. (24. května 2025)
Důkazy pro obvinění pětice lidí byly poměrně jednoznačné. (24. května 2025)
11 fotografií

„Měl ožehlý obličej a zjevné známky svědčící pro zasažení dýchacích cest. Nebylo možno vyloučit inhalační trauma, proto byl transportován na urgentní příjem. V době předání byl ve stabilizovaném stavu a při vědomí,“ popsal krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Jak se záhy ukázalo, byl to jeden z vařičů drog, další čtyři však uprchli ještě před příjezdem policie a nechali ho na místě.

Když ho odváželi, stačil ještě policistům sdělit, že požár vznikl, když začaly hořet nějaké potraviny. „Díky okamžitému operativnímu poznatku a práci na místě bylo zjištěno, že prvotní oznámení o vzniku požáru se nemusí zakládat na pravdě,“ poznamenala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Případ si proto převzali policisté z 11. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava, kteří se specializují na boj s drogovou kriminalitou. „Hned následující den bylo provedeno ohledání místa požářiště ve spolupráci s hasiči. Na místě byl mimo jiné psovod se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření a další odborníci,“ doplnila mluvčí Michalíková.

Zápach chemikálii z bytu? Volejte policii

Po výsleších obyvatel domu, dalších svědků, podezřelého muže a také po jedné domovní prohlídce bylo jasno. Pět mužů si opatřilo suroviny a zařízení pro vaření pervitinu a v bytě, který si jeden z nich pronajímal, se pustili do vaření drogy.

„Došlo však k neodborné manipulaci s chemickými těkavými látkami, což způsobilo zahoření a následný požár. U jednoho z obviněných si zranění vyžádalo hospitalizaci, ostatní muži z místa činu utekli před příjezdem policie,“ potvrdila policejní mluvčí.

Jenže netrvalo dlouho a kriminalisté zjistili totožnost celé skupiny. „Komisař zahájil trestní stíhání pěti osob ve věku od 25 do 54 let pro podezření z trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a obecného ohrožení z nedbalosti,“ sdělila mluvčí.

Současně připomněla, aby byli lidé ke svému okolí všímaví. „V případě zjištěných podezřelých okolností, například silného zápachu chemikálií, možného protiprávního jednání osob ve vašem okolí, neváhejte volat linku 158, byť i anonymně,“ zdůraznila potřebu takového upozornění.

Hořel byt v panelovém domě v Podroužkově ulici v Ostravě – Porubě.

Hořel byt v panelovém domě v Podroužkově ulici v Ostravě – Porubě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Rivalové Dědek a Pražák na pardubickém hřišti. Miliardáři mají kluby kousek od sebe

Finanční skupina Kaprain, které patří například chemička Synthesia, kupuje pardubický prvoligový fotbalový klub. Do něj vstupují lidé majitele skupiny Karla Pražáka s jasným cílem: udržet v...

26. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

U nejednoho letňanského domku zraje vinná réva.

vydáno 26. srpna 2025  12:21

Na dálnici D1 havaroval autobus a nákladní auto, bouralo se i v koloně

Na dálnici D1 na Vysočině havaroval v úterý autobus a nákladní auto. Při nehodě se lehce zranili dva lidé včetně jednoho z cestujících v autobusu. Dálnice byla na 151. kilometru ve směru na Prahu...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  12:20

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

25. srpna 2025  15:35,  aktualizováno  26.8 12:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Požár paneláku zavinili vařiči drog. Z bytu utekli, zraněného parťáka tam nechali

Pět lidí obvinila policie z nedbalostního obecného ohrožení a nedovolené výroby drog poté, co v květnu způsobili požár bytu ve třináctém poschodí panelového domu v Ostravě. Jeden z nich se těžce...

26. srpna 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ministerstvo vnitro podle Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství

Ministerstvo vnitra podle zástupce veřejného ochránce práv Víta Alexandra Schorma nestíhá vyřizovat žádosti o české občanství. V jednom z konkrétních případů...

26. srpna 2025  10:27,  aktualizováno  10:27

Ukájel se na malých dívkách, soudí šéfa spolku pomáhajícího hendikepovaným dětem

U plzeňského krajského soudu stanul muž z Plzně, který čelí obžalobě, že se sexuálně ukájel na dívkách, kterým nebylo ani deset let. Nemravnosti se podle kriminalistů odehrávaly například v jeho...

26. srpna 2025  11:52

Křižovatku smrti u Holic nahradí kruhový objezd, policisté tam evidují 50 nehod

Křižovatka na obchvatu Holic, známá vysokým počtem dopravních nehod a pověstí té nejnebezpečnější v regionu, zmizí a nahradí ji kruhový objezd. Silničáři ho postaví v křížení na Dolní Roveň a jižní...

26. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Venkovní koupaliště v Brně zavírají dřív, v krytých bazénech pracují dělníci

Možnosti vodní rekreace budou v Brně začátkem září omezené. Venkovní koupaliště Riviéra a Zábrdovice ukončí provoz kvůli chladnému počasí 31. srpna, proti...

26. srpna 2025  9:54,  aktualizováno  9:54

Školáci ze zatopených škol se budou ještě rok učit v kontejnerových objektech

Žáci základních škol v České Vsi a v Jeseníku poničených loňskými záplavami se budou ještě celý nadcházející školní rok učit v náhradních kontejnerových...

26. srpna 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Začíná Crystal Valley Week. Láká na sklo, šperky i křišťálovou tramvaj

Přes osmdesát výstav, koncertů, instalací či workshopů se tento týden odehraje v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou. Sklářský festival Týden Křišťálového údolí s podtitulem Glass Fashion...

26. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Model domu demonstruje výhody zeleně proti přehřívání a povodním

Česká zemědělská univerzita (ČZU) na agrosalonu Země živitelka poprvé představila model domu, na němž ukázala, jak zeleň na objektu nebo kolem něho pomáhá...

26. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.