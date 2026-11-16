Desítky lidí utekly před ohňem z paneláku v Orlové, mezi zraněnými je i dítě

„Požár vypukl v bytě ve třetím nadzemním podlaží v neděli okolo 16:00 a doprovázel ho silný kouř. Příčina vzniku ani výše škody zatím nejsou známy,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Zranění lidé se převážně nadýchali kouře a měli dýchací potíže. „Zdravotníci na místě ošetřili devět zasažených, tři ponechali na místě a šest převezli do karvinské nemocnice. Na místě zasahovalo pět sanitních vozidel, včetně velkokapacitního zásahového vozu z Ostravy,“ řekl mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl.
Na místo vyrazilo pět jednotek hasičů ze stanic Orlová, Karviná a Ostrava-Zábřeh a dobrovolní hasiči z Dolní Lutyně a Orlové-Poruby.
Oheň zasáhl téměř celý byt ve třetím podlaží. Hasiči k jeho likvidaci nasadili vodní proud a současně zahájili záchranu a evakuaci obyvatel domu.
„Požár jsme lokalizovali za necelou hodinu od jeho ohlášení na tísňovou linku. Jeho likvidace pak zabrala další hodinu,“ uvedla Langerová.
K odvětrání zakouřených prostor hasiči použili přetlakovou ventilaci. Pro zajištění tepelného komfortu evakuovaných na místo vyslali také evakuační autobus. Obyvatelé bytů, které požár nezasáhl, se následně mohli vrátit domů.
Na místě zasahovala také policie. Uzavřena byla ulice Okružní v obou směrech. Událost prověřují orlovští kriminalisté ve spolupráci s hasiči. Příčina požáru zatím nebyla stanovena.