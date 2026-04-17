Při nočním požáru pekárny na Karvinsku se těžce popálil muž, zraněný je i hasič

Josef Gabzdyl
  11:22aktualizováno  11:36
Šestnáct hasičských jednotek bojovalo v noci na pátek s velkým požárem pekárenského provozu v Horní Suché na Karvinsku. Záchranářský vrtulník převážel těžce popáleného muže z pekárny, zranění utrpěl i jeden ze zasahujících hasičů. Příčiny požáru zatím nejsou známé.

KRIMI

O ohni se hasiči dozvěděli nedlouho po 22. hodině, hlášení na tísňovou linku obsahovalo i oznámení o popáleném muži.

„Na místo byla okamžitě vyslána lékařská posádka ze základny v Havířově. Vzhledem k předpokladu směrování pacienta do popáleninového centra v Ostravě vzlétl k místu zásahu také záchranářský vrtulník,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Likvidace požáru v areálu pekárny v Horní Suché na Karvinsku. (16. dubna 2026)
Řekl, že muž už byl naštěstí mimo hořící objekt, ale utrpěl popáleniny na téměř čtyřiceti procentech těla, a to druhého stupně, tedy povrchové až hluboké s možným výskytem puchýřů a mokváním.

„Muž musel být uveden do umělého spánku, lékař zajistil jeho dýchací cesty intubací a napojil jej na přístrojem řízené dýchání,“ popsal mluvčí Humpl. Záchranáři ošetřili popáleniny a vrtulník muže přepravil do specializovaného centra ostravské fakultní nemocnice. „Pacient byl v přímém ohrožení života,“ podotkl mluvčí. Věk zraněného neuvedl.

Mluvčí fakultní nemocnice Petra Petlachová ČTK řekla, že popálený muž je nadále ve velmi vážném stavu.

Plameny, které pohltily část střechy pekárny a také její sklad, likvidovalo šestnáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.

„Plameny a hustý kouř byly patrné už při příjezdu prvních jednotek. Pro boj s požárem, který zasáhl halu o rozměrech zhruba 55 × 20 metrů, bylo nasazeno devět vodních proudů,“ popsala mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Co bylo uvnitř haly? To není jasné

Současně hasiči ochlazovali okolní budovy. „Pro monitoring situace byl nasazen bezpilotní letoun, teplotu průběžně kontrolovaly termokamery. Hašení a ochlazování probíhalo také za pomoci přenosných vodních monitorů. Kvůli zamezení šíření požáru bylo nutné otevřít střešní plášť objektu, na místě byla k hašení využita i hasicí pěna,“ pokračovala mluvčí.

Po více než pěti hodinách se hasičům podařilo požár lokalizovat, dohašování pokračovalo i v pátek ráno. „Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem vyšetřování. Během zásahu se zranil také jeden z hasičů,“ zakončila bez dalších podrobností mluvčí Langerová.

„Až to situace dovolí, proběhne ve spolupráci s hasiči za účasti specialistů z odboru kriminalistické techniky a expertiz a psovoda se psem se specializací na vyhledávání akcelerantů ohledání místa,“ doplnila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Co v hale bylo, zatím není jasné, hasiči čekají na majitele. Starosta Horní Suché Jan Lipner (Nezávislí pro Horní Suchou) ČTK řekl, že ani on neví, co v hale bylo. „Zatím jsme se nic nedozvěděli,“ řekl. Uvedl, že podle obyvatel sousedních domků požáru předcházel výbuch. „Říkají, že se nejprve ozvala rána a až pak se objevily plameny,“ dodal.

Požár vypukl v pekárně Cart v Horní Suché, obci nedaleko Havířova na Karvinsku.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

