Oznámení o požáru obdrželi hasiči na tísňovou linku deset minut po páté hodině ranní. Při příjezdu prvních jednotek byla už zcela pohlcena požárem. Na místo události postupně dorazilo sedm jednotek hasičů, profesionální posádky doplnily i sbory dobrovolníků z okolních obcí „Požár zasáhl roubenku o rozměrech přibližně deset na dvanáct metrů,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.
Hasičům zásah zkomplikoval nedostatek vody, kterou na místo museli dovážet. Požár se jim podařilo lokalizovat přibližně po dvou hodinách. „V průběhu hasebních prací došlo k částečnému propadnutí střešní konstrukce,“ řekl mluvčí hasičů. Doplnil také, že předběžná škoda způsobená plameny se odhaduje na tři miliony korun.