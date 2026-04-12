Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:22aktualizováno  16:22
Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele ze sousedství. Co přesně požár chaty způsobilo, je nyní předmětem vyšetřování.
Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12. dubna 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Oznámení o požáru obdrželi hasiči na tísňovou linku deset minut po páté hodině ranní. Při příjezdu prvních jednotek byla už zcela pohlcena požárem. Na místo události postupně dorazilo sedm jednotek hasičů, profesionální posádky doplnily i sbory dobrovolníků z okolních obcí „Požár zasáhl roubenku o rozměrech přibližně deset na dvanáct metrů,“ řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Andráško.

Hasičům zásah zkomplikoval nedostatek vody, kterou na místo museli dovážet. Požár se jim podařilo lokalizovat přibližně po dvou hodinách. „V průběhu hasebních prací došlo k částečnému propadnutí střešní konstrukce,“ řekl mluvčí hasičů. Doplnil také, že předběžná škoda způsobená plameny se odhaduje na tři miliony korun.

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Jak bude vypadat V4 nejen po 30 letech ale zejména nyní po volbách v Maďarsku a jak bude třeba překreslit mural ve Stroupežnického ulici v Praze 5, Smíchově.

vydáno 12. dubna 2026  17:29

Bruntálský bike park se rozšíří, nové skoky přibudou díky občanskému návrhu

ilustrační snímek

Bruntálská radnice pokračuje v rozvoji bike parku pod Uhlířským vrchem. Vznikl na základě návrhů obyvatel. Aktuálně jediný návrh v participativním rozpočtu pro...

12. dubna 2026  15:41,  aktualizováno  15:41

Karlovo náměstí

Karlovo náměstí

Velká revitalizace parku na Karlově náměstí.

vydáno 12. dubna 2026  16:27

Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12....

Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele...

12. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Na Blanensku hoří až čtyři hektary lesa, komplikací je pro hasiče nedostupný terén

Lesní požár v okrese Blansko. (12. dubna 2026)

S lesním požárem bojují hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikuje těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle údajů...

12. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  16:03

Výstava v Olomouci pomocí ilustrací přiblíží myšlenky filozofů

ilustrační snímek

Myšlenky významných filozofů zprostředkované pomocí ilustrací přiblíží návštěvníkům výstava Filozofujme! ve Francouzském centru Univerzity Palackého v...

12. dubna 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

David Attenborough slaví 100 let. Jeho dokument o Životě savců startuje ve středu na Prima Zoom

David Attenborough (2008)

Jedna z největších ikon moderní dokumentární tvorby o přírodě a pro spousty lidí na světě Hlas Země Sir David Frederick Attenborough se letos dožívá sta let. Přijmete pozvání k večerům s panem...

12. dubna 2026  15:02

Šmukýřka

Šmukýřka

Tramvajová trať vedoucí kolem Šmukýřky v Praze 5-Košířích má své kouzlo.

vydáno 12. dubna 2026  14:23

Víkendový veletrh FOR PETS v PVA EXPO Letňany nabídnul vše potřebné pro pejsky, papoušky a další domácí mazlíčky. Plemena všech psů soutěžila o pohár "krásy" For PETS CUP.

vydáno 12. dubna 2026  14:22

OBRAZEM: Unikátní prostory kaolinového dolu v Nevřeni se proměnily ve vesmír

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny...

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve...

12. dubna 2026  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pražané utíkají ke kvalitě. Čtvrtina zájemců bude nové byty kupovat už letos

Nové luxusní byty vznikly na zastávce Spojovací s výhledem na kopec Višňovka. V...

Zájem o nové byty nejen v metropoli mezi Pražany nepolevuje, o jejich koupi během letošního roku uvažuje přibližně čtvrtina z nich. Brzdí je především nedostatečná a rychle mizející nabídka...

12. dubna 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Běhej lesy zahájilo sezonu. Vyprodaný Karlštejn přilákal přes tři tisíce běžců

12. dubna 2026  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.