Požár stodoly v Hradci nad Moravicí způsobil škodu dva miliony korun

Škodu dva miliony korun způsobil o víkendu rozsáhlý požár stodoly v Hradci nad Moravicí na Opavsku. V noci ze soboty na neděli u něj zasahovaly tři desítky hasičů. Plameny budovu zcela zničily. Narušené konstrukce strhla těžká technika. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Petr Andráško.
"Po příjezdu prvních jednotek jsme zjistili, že oheň zasáhl celou hospodářskou budovu o rozměrech přibližně 15 na deset metrů. Požár se také rozšířil na střechu sousední budovy o rozměrech zhruba 25 na deset metrů," uvedl. Hasiči pro likvidaci požáru použili vodu z nedaleké řeky.
Požár se podle mluvčího podařilo lokalizovat za necelých sedm hodin. "Přičemž hospodářská budova byla zcela zničena. Událost se obešla bez zranění osob. Z důvodu narušení statiky objektu hasiči na místo povolali těžkou techniku, konkrétně se jednalo o rypadlo, které jsme nasadili k postupnému rozebírání nestabilních konstrukcí," řekl Andráško. Dodal, že předběžnou škodu vyšetřovatel odhadl na dva miliony korun. Příčina požáru ještě není známa.