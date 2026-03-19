V Ostravě hořela střecha panelového domu, tři lidé se nadýchali zplodin

„Jedná se o požár střechy bytového domu na ulici Nádražní v Ostravě. Vyhlášen tam byl II. stupeň požárního poplachu. Je zde šest jednotek hasičů a 13 kusů techniky,“ uvedla krátce po začátku zásahu mluvčí hasičů Kamila Langerová.
„Velitel zásahu povolal do akce také bezpilotní letoun. Ve spolupráci s policií bylo z domu evakuováno 15 osob,“ doplnila
Provoz tramvají na ulici Nádražní byl krátce před 13.00 obnoven. „Příčina požáru je předmětem prověřování a policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla policie na síti X.
Na místě proběhla evakuace na parkovišti ulice Poděbradova 66. Podle předběžných zpráv tam nedošlo k žádným vážným zraněním.
Policisté tam ve spolupráci s městskými strážníky vymezili bezpečný perimetr.
„Můžeme potvrdit, že se jedná o požár střechy bytového domu s osmi nadzemními podlažími. Na místě evidujeme tři osoby, u kterých došlo k nadýchání zplodin hoření a jsou v péči zdravotníků,“ uvedla mluvčí hasičů.
Práce pro statika
Hasiči pracovali na dohašování skrytých ohnisek ohně a dokončili kontrolu střešního pláště. Na místo byl povolán také stavební technik, aby posoudil stabilitu konstrukce horního patra zasaženého panelového domu.
Lidé se do svých bytů budou moci vrátit, až bude budova kompletně odvětraná a až bude vyloučeno nebezpečí uvolňování karcinogenních látek z ohořelé izolace.
Magistrát města Ostravy je v kontaktu s velitelem zásahu. Pokud statik nepovolí návrat do bytů ještě dnes, je město připraveno zajistit evakuovaným náhradní ubytování v ubytovacích zařízeních města.
Kriminalisté a vyšetřovatelé hasičů musí počkat na úplné vychladnutí požářiště, aby mohli začít s podrobným ohledáním příčin tohoto požáru. Jedním z možných důvodů je neodobrná manipulace při její opravě.