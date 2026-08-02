Požár střechy v Kozlovicích způsobil škodu téměř milion korun

Škodu téměř milion korun způsobil v sobotu večer požár střechy rodinného domu v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Nikdo při něm nebyl zraněn. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Novinářům to dnes sdělil mluvčí hasičů Lukáš Dohnal.
Profesionální a dobrovolní hasiči na místo vyjížděli před 20:45. "Po příjezdu jednotek na místo události byl patrný požár podkroví a střešní konstrukce rodinného domu. Obyvatelka domu se nacházela mimo objekt ještě před příjezdem hasičů. Jednotky okamžitě zahájily hasební práce. V průběhu zásahu bylo nutné rozebrat plechovou střešní krytinu, aby bylo možné vyhledat a dohasit skrytá ohniska požáru. Z důvodu bezpečnosti byl objekt odpojen od dodávky elektrické energie," uvedl Dohnal.
Požár se hasičům podařilo lokalizovat ve 22:00. Do ranních hodin místo hlídali dobrovolní hasiči. Díky zásahu hasičů se podařilo uchránit majetek za zhruba tři miliony korun.