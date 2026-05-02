Požár v Osoblaze způsobil škodu tři miliony korun, zranil se jeden hasič

Škodu okolo tří milionů korun způsobil v pátek večer požár rodinného domu v Osoblaze na Bruntálsku. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Při zásahu se zranil jeden z hasičů. ČTK to dnes řekla mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová.
Hořet začalo okolo 17:20 a na místě zasahovalo šest jednotek dobrovolných a profesionálních hasičů. "Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že požár zasáhl střešní konstrukci rodinného domu v celém rozsahu," uvedla.
Dodala, že oheň se šířil skrytými cestami zejména v podlahách a stropních dutinách. "Proto bylo nutné důkladné odkrytí konstrukcí a následné dohašování skrytých ohnisek," uvedla s tím, že po čtyřech hodinách se zasahujícím jednotkám podařilo oheň uhasit.
"Předběžnou škodu vyšetřovatel odhadnul na tři miliony korun. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření," řekla.