Z hořící kuchyně vynesli těžce popálenou seniorku, oživovali ji devět minut

Oznámení o požáru dostali hasiči v 11:37 hodin. Na místo vyjely profesionální jednotky ze stanic Slezská Ostrava a Havířov, k tomu vyrazili dobrovolní hasiči z Vratimova a přímo z Václavovic.
Po příjezdu zjistili, že plameny zachvátily kuchyň ve druhém poschodí rodinného domu, budova navíc byla plná jedovatého kouře.
„Hasiči v chodbě domu nalezli ženu, vynesli ji ven a okamžitě zahájili resuscitaci, ve které pak pokračovala posádka zdravotnické záchranné služby,“ sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Záchranáři pacientku zaintubovali, napojili na umělou plicní ventilaci, zajistili přístup do kostní dřeně pro podávání léčiv a infuzí a ošetřili popáleniny.
|
Ve shořelé kůlně v Hranicích našli lidské tělo, kriminalisté nařídili pitvu
„V deváté minutě rozšířené resuscitace došlo k obnovení funkčního srdečního rytmu pacientky. Seniorka však utrpěla inhalační trauma a popáleniny až třetího stupně na hlavě, hrudníku a horních končetinách,“ upřesnil krajské mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Záchranářský vrtulník pak ženu ve velmi vážném stavu přepravil na popáleninové centrum ostravské fakultní nemocnice.
Předběžná škoda byla stanovena na 800 tisíc korun a jak uvedla mluvčí hasičů, podařilo se uchránit hodnoty za asi tři miliony korun.
Okolnostmi případu se nyní společně s hasiči zabývají policisté. „Jakmile to okolnosti dovolily, proběhlo ohledání místa za účasti specialistů z oboru kriminalistické techniky a expertiz. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
|
8. srpna 2026