O požáru se hasiči dozvěděli z telefonátu na tísňovou linku několik minut před devatenáctou hodinou. „Na vrakoviště ve Vítkovicích byly vyslány profesionální jednotky z ostravských stanic Zábřeh, Přívoz, Poruba, Fifejdy, Jih a Slezská Ostrava. Společně s nimi byl poplach vyhlášen také dobrovolným jednotkám ze Zábřehu, Radvanic a Vratimova,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Už při příjezdu prvních jednotek byl z dálky viditelný černý kouř. Zásah si nakonec vyžádal vyhlášení druhého stupně požárního poplachu.
„Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněného drceného odpadu z autovraků o rozloze přibližně čtyřicet krát čtyřicet metrů,“ popsala mluvčí Langerová.
Pro boj s požárem byly zřízeny dva úseky a hasiči se snažili požár uhasit vodou jak ze země, tak z výšky. Současně také technika poskytnutá provozovatelem vrakoviště skládku rozhrnovala. Do vzduchu vyletěl i dron, díky kterému se dařilo navigovat směr proudů vody z hadic.
„Po celou dobu zásahu prováděli ostravští městští policisté monitoring ovzduší,“ dodala Kamila Langerová.
Požár se po hodině a půl podařilo lokalizovat, úplná likvidace však pokračovala v dalších hodinách. „Vzhledem k tomu, že šlo o odpad určený k likvidaci, nevznikla žádná hmotná škoda. Příčina vzniku požáru je v tuto chvíli předmětem šetření,“ zakončila Langerová.