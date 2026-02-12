Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Žaneta Motlová
  5:42aktualizováno  5:42
Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst. Přesto pozemky, které stát bezplatně převádí na obce, aby zabránil odchodu obyvatel, rozvoji oblasti mohou pomoci.
Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné znamenala čtrnáct demolic obytných domů. O svůj dům mimo jiné přišli i manželé Doričákovi. Teď už na jeho místě stojí nová stavba. | foto: Alexandr Satinský, koláž iDNES.czPetr TopičMAFRA

Rudolf a Vlasta Doryčákovi přišli o svůj dům v obci Zátor Loučky nedaleko řeky...
Rudolf a Vlasta Doryčákovi přišli o svůj dům v obci Zátor Loučky nedaleko řeky...
Demolice prvního domu v Zátoru na Bruntálsku zničeného povodní. Dům č.p. 107...
Demolice prvního domu v Zátoru na Bruntálsku zničeného povodní. Dům č.p. 107...
18 fotografií

„Státní pozemkový úřad v červnu 2025 zahájil převody pozemků na jedenáct měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Ostrava, Vrbno pod Pradědem a Brantice později své žádosti o pozemky stáhly, převody se tedy aktuálně týkají osmi měst a obcí,“ informovala mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.

Proce s převodů právě finišuje, osm moravskoslezských samospráv získává v součtu třicítku různých parcel o celkové výměře přes třináct hektarů. Postavit si na nich dům mohou lidé, jimž jejich bydlení vzala voda.

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné znamenala čtrnáct demolic obytných domů. O svůj dům mimo jiné přišli i manželé Doričákovi. Teď už na jeho místě stojí nová stavba.
Rudolf a Vlasta Doryčákovi přišli o svůj dům v obci Zátor Loučky nedaleko řeky Opavy. (19. září 2024)
Rudolf a Vlasta Doryčákovi přišli o svůj dům v obci Zátor Loučky nedaleko řeky Opavy. (19. září 2024)
Demolice prvního domu v Zátoru na Bruntálsku zničeného povodní. Dům č.p. 107 patřil rodině Marie Kolářové, která se v něm narodila. Manžel Lubor za ní přišel z Radkova.
18 fotografií

„Zájemce se najít nepodařilo. Máme to vyvěšeno na webu, avizovali jsme to na sociálních sítích, ve zpravodaji. A nic,“ řekla Salome Sýkorová, starostka Zátora na Krnovsku. Na obec, pro niž povodeň znamenala 14 demolic, stát bezplatně převedl tři pozemky už loni koncem léta.

Stavba domu na těchto pozemcích musí začít do dvou let od přepisu na obec, v případě Zátora už jde tedy jen o rok a půl. „Už je skoro jasné, že se to vzhledem k povolovacímu procesu bohužel nezvládne,“ dodala Sýkorová.

Stát převede pozemky pro lidi postižené povodní. Někde se parcely najít nepovedlo

Zájemce o pozemek od státu právě hledá i Krnov. Město čerstvě dokončilo převod obří, více než čtyřiapůlhektarové státní parcely do svého majetku. „Okamžitě stavět lze na pozemku, který má něco málo přes osm tisíc metrů čtverečních,“ uvedl vedoucí oddělení pronájmů a prodejů krnovské radnice Marek Viktor.

Plochu v ulici Stará Ježnická, která navazuje na stávající zástavbu, město rozdělilo na osm stavebních míst. „Tady není problém přivést v krátké době všechny potřebné sítě,“ konstatoval Viktor.

Parcely pro vyplavené

  • V Moravskoslezském kraji se bezplatný převod státních pozemků týká osmi obcí. Plochy jsou určené k výstavbě bydlení lidem, jimž povodeň vzala domov. Pozemek získají rovněž bezplatně.
  • V součtu jde o třicet parcel o celkové výměře přes 13 hektarů.
  • Zátor, Holčovice, Dobroslavice a Krnov již parcely vlastní, v případě Opavy teď převod řeší katastrální úřad, Široká Niva a Nové Heřminovy mají po podpisu smlouvy, Město Albrechtice ještě jedná.
  • Stavba musí začít do dvou let od přepisu a být hotová za pět dalších let.
  • Ostrava, Vrbno pod Pradědem a Brantice žádosti o pozemky stáhly. „Po seznámení se stavem nemovitostí je obyvatelé vyhodnotili jako k realizaci novostaveb nevhodné,“ objasnila postup Ostravy mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Podle starostky Brantic Jiřiny Heinischové byla důvodem nevhodnost pozemků i nedostatek zájemců, kteří by na nich mohli stavět.

Z předběžného průzkumu mezi lidmi město ví o čtyřech zájemcích, jen tři ale splňují všechny podmínky. Další se mají hlásit do konce února. Rozhodnutí se týká i jejich původních pozemků, součástí bezúplatného převodu je totiž i závazek, že na vodou zasažených plochách už domy znovu nevzniknou.

„Existují dvě možnosti, jak se s původními pozemky budoucích stavebníků vypořádat. Buď si je ponechají s uvedeným závazkem, nebo bezúplatně převedou na město. O konečném způsobu rozhodne zastupitelstvo města, které bude schvalovat podmínky převodu stavebních pozemků,“ dodal Viktor.

Na dokončení administrativního procesu čeká Široká Niva, která by měla získat od státu šest parcel. Smlouva je oboustranně podepsaná, čeká se na schválení ministerstvem financí a převod v katastru.

„Zájemci byli hned po povodni, v roce 2024. Teď neevidujeme nikoho. Mladé rodiny si bydlení vyřešily jinak a staří lidé stavět nebudou,“ řekl starosta Tomáš Spáčil.

Dodal, že v obci některé domy zůstaly prázdné. Lidé je sice pomalu spravují, ale bydlí už jinde. „Uvidíme, jestli najdeme ty, kteří budou chtít stavět, klidně i z okolí,“ doufá.

V ještě složitější situaci jsou Nové Heřminovy. Se státem se dohodly na šesti parcelách. Léta neaktualizovaný územní plán, který pochází z roku 1996, je však vede v nezastavitelných plochách. „Pozemky přijmeme, ale zkusíme otevřít jednání o posunu termínů, podle kterých se na nich má začít stavět,“ avizovala starostka Michaela Hermanová.

Domy po povodni nadále praskají, říkají experti, kteří pomáhají vyplaveným lidem

Obec bude brzy kvůli přehradě územní plán upravovat, poté by byly i tyto parcely využitelné. A Heřminovy by je rády zachovaly pro bydlení.

O dalším využití původně pozemků státu uvažují i ostatní samosprávy. Pokud nesplní termíny výstavby, mají dvě možnosti – parcely státu vrátit, nebo si je koupit.

„Kdyby nikdo o stavbu neměl zájem, odkoupili bychom je. Jsou hezké, v zastavitelném území, vede tam komunikace. Výhledově zvažujeme stavbu bytového domu,“ řekla starostka Zátora Sýkorová.

Podobně uvažuje i starosta Široké Nivy Spáčil. „Měli bychom zájem takřka o všechny. Jsou v zastavitelné části a byly by určené dál na bydlení,“ vysvětlil s tím, že parcely by tak do míst, jejichž vyplavení obyvatelé si už našli jiné bydlení, mohly přilákat obyvatele nové.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Aplikace První u nehody simuluje cenné vteřiny, kdy jde o holý život

Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh. „Buďte připraveni, ať vás nic...

Moderní technologie místo pasivního sledování videí. Projekt První u nehody od Asociace Záchranný kruh přináší interaktivní simulace dopravních nehod, které uživatele vtáhnou přímo do krizových...

12. února 2026  7:44

Hokej, super-G i rychlobruslení. 6. den ZOH přinese Čechům nabitý program. Kdy zapnout TV?

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Dnešní olympijský program je hodně výživný. Šestý den her totiž nabídne hned několik českých taháků – rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková se postaví na start závodu na 5000 metrů, čeští...

12. února 2026  7:08

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

12. února 2026  7:03

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

12. února 2026  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opravy muzea v Děčíně se o pár měsíců protáhnou

Zpráva z vašeho okresu

O více než pět měsíců se by se měla protáhnout oprava děčínského oblastního muzea. Původně se počítalo s tím, že by si návštěvníci mohli obnovené prostory prohlédnout počátkem loňského října, teď to...

12. února 2026  6:59

Společnost Accolade investuje do kláštereckého Garbe parku

Výstavba nové haly v průmyslové zóně v Klášterci nad Ohří. (červen 2023)

Skupina Accolade vstupuje do druhého společného projektu s firmou Garbe Industrial Real Estate v Česku.

12. února 2026  5:59

Přístup k řece Labe mají otužilci v Litoměřicích nově zpevněný

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k...

V areálu koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích je pro otužilce nově k dispozici vybudovaný betonový přístup do Labe.

12. února 2026  5:59

Areál Würdingerovy vily v Žatci je nově kulturní památkou

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka....

Seznam nemovitých kulturních památek v Ústeckém kraji rozšířila další položka. Nově na něj byl na sklonku loňského roku zapsán areál bývalé Würdingerovy vily v Žatci.

12. února 2026  5:59

Asistenti prevence kriminality v ulicích Mostu zůstanou

Ilustrační snímek

V ulicích Mostu budou i nadále společně s městskými strážníky působit také asistenti prevence kriminalisty.

12. února 2026  5:59

Chyba za pár korun? Příměstský autobus vás může potrestat tisícikorunou!

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali.

Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost. Koupila si o pár korun levnější lístek. Doba hájení na příměstských linkách, zdá se, nadobro skončila.

12. února 2026  5:48

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bezplatný převod parcel státu na vyplavené obce vrcholí, zájem je malý

Nový život. Pro Zátor a jeho místní část Loučky na Krnovsku povodeň mimo jiné...

Jako pomoc lidem, kteří kvůli ničivé povodni přišli o bydlení, poslouží zřejmě jen v minimu případů. „Je pozdě, většina postižených už se zařídila jinak. Málokdo vyčkával,“ zní z vyplavených míst....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Vřava ve znojemské nemocnici. Uznávaný primář končí, kritizuje vedení

Takhle to v okolí znojemské nemocnice vypadá dnes.

Lékaře i obyvatele Znojemska nepříjemně zaskočila zpráva o rezignaci lékaře Zdeňka Monharta, který se po patnácti letech vzdal postu primáře interny a urgentního příjmu ve znojemské nemocnici....

12. února 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.