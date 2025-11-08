Podle informací policie žena palety před událostí převážela pomocí elektrického paletového vozíku. Tísňovou linku záchranářů kontaktovala její kolegyně po sedmé hodině ranní.
„Žena byla zavalena paletami vážícími dohromady okolo dvou set kilogramů. Na místo byl vyslán pozemní záchranářský tým z Dolního Benešova a vzlétl také ostravský vrtulník,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.
Čtyřiapadesátiletá žena vyvázla s poraněním hrudníku, břicha, zad a dolních končetin. Po události lékař nemohl vyloučit ani vnitřní krvácení.
„Zasahující posádky ženu ošetřily a nitrožilně podaly léky tišící bolest. Zraněná byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byla ve stabilizovaném stavu předána do další péče týmu urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.
„Okolnostmi události se zabýváme,“ sdělil policejní mluvčí Jan Segsulka.
