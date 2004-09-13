Cesta z obce Vyšní Lhota s výhledem na zasněženou Prašivou. Zatímco koně se už pasou na zelenající se trávě, vrcholky Beskyd si ještě drží bílou čepici. (27. března 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
První kilometry z Vyšních Lhot vypadají nevinně, ale s přibývajícími výškovými metry přituhuje. Modrá a červená značka se pod náporem čerstvé nadílky doslova ztratily. (27. března 2026)
Cesta z obce Vyšní Lhota s výhledem na zasněženou Prašivou. Zatímco koně se už pasou na zelenající se trávě, vrcholky Beskyd si ještě drží bílou čepici. (27. března 2026)
Na červené turistické trase směřující na Prašivou v Beskydech je zastavení naučné stezky, kterou spravuje Chata Prašivá. Na stromě je umístěna dřevěná tabulka s osvětou o přírodě a pod ní je klasická červená turistická značka. (27. března 2026)
Úsek červené turistické trasy, která stoupá k vrcholu Prašivá v Beskydech. Právě v tomto místě se les otevírá do širší cesty a bývá při sněhové nadílce jedním z nejfotogeničtějších míst celého výstupu. (27. března 2026)
Tohle místo je naprosto ikonické pro zimní výstup na Prašivou v Beskydech – jde o zasněžený úsek červené hřebenové trasy, kde se cesta zužuje mezi stromy a keři, které pod náporem sněhu vytvářejí pohádkovou bránu. (27. března 2026)
Vyhlídka z hřebene Prašivé, kde se otevírá panoramatický výhled na zasněžené beskydské údolí a protější hřebeny. Právě tyto otevřené prostory ukazují plnou sílu letošního březnového sněžení. (27. března 2026)
Pohled na zasněžené dětské přírodní hřiště, které se nachází přímo u Chaty Prašivá. Dřevěné herní prvky z akátového dřeva a lanové prolézačky pod náporem čerstvého sněhu úplně změnily svou podobu a vypadají jako ledová skulptura. (27. března 2026)
Cíl každého výšlapu na vrchol – dřevěný kostelík svatého Antonína Paduánského na Prašivé. Pod čerstvou březnovou peřinou sněhu vypadá tato historická památka z roku 1640 naprosto magicky a připomíná spíše vánoční pohlednici. (27. března 2026)
Chata Prašivá se svou charakteristickou dřevěnou věžičkou. Pod čerstvou březnovou peřinou sněhu vypadá tato chata z roku 1921 jako vystřižená ze staré pohlednice. (27. března 2026)
Duchovní zastavení U svatého Josefa. Dřevořezba patrona tesařů a pracovitých lidí hlídá cestu na beskydský hřeben. Bílá vrstva na stříšce jen podtrhuje klid, který tady v lese panuje. (27. března 2026)
Pohled z hřebene Prašivé směrem na severozápad odkrývá rozhraní mezi horami a hustě osídlenou pánví. Z tohoto místa můžete při dobré viditelnosti sledovat linii obcí od Vyšních Lhot přímo pod svahem, přes Raškovice a Janovice až k horizontu, kde se rýsuje silueta Frýdku-Místku. (27. března 2026)
