Třeba si vyberete z našich tipů

Odemykání meandrů Odry

Další vodácká sezona v chráněných meandrech v Bohumíně je tu. Mezinárodní odemykání hraničních meandrů spojené s hromadným splutím řeky se totiž koná již v sobotu 28. června. Účastníky čeká sedmikilometrová plavba přírodním klenotem.

Sraz bude u nástupního místa ve Starém Bohumíně u starého hraničního mostu. Vodáci mohou jet na svých plavidlech, anebo si vypůjčit loď v městské půjčovně. Start plavby ze Starého Bohumína do polského Zabelkówa bude v10.00 hodin. K dispozici budou dvoumístné kánoe nebo čtyřmístné rafty. Jejich zapůjčení je v den odemykání meandrů zdarma, zájemci zaplatí pouze za dopravu lodě z cílové stanice zpátky do Bohumína. U kánoe tento poplatek činí 100 korun, u raftu 200 korun.

Doprava zpět bude po doplutí zajištěna i pro samotné vodáky.

FM City Fest

Již dnes a zítra se koná sedmý ročník hudebního festivalu v unikátním prostředí historické industriální budovy, bývalé Lembergerovy textilní továrny ve Frýdku- Místku. Hudební program bude plný hvězd nejen české scény – vystoupí například Chinaski, Mirai, Ewa Farna, Wanastowi Vjecy, Rytmus, Mňága a Žďorp, Buty, O5 a Radeček, Majk Spirit či Lenny.

„Zároveň dáváme prostor začínajícím umělcům. S námi můžete objevit nové hvězdy a být součástí jejich prvních velkých vystoupení,“ uvádějí pořadatelé. Samozřejmostí je rovněž nabitý doprovodný program, který bude dostupný v relax&fun zónách. K dispozici budou interaktivní atrakce, virtuální realita, fotbálek, hry, soutěže i dětské skákací hrady. Dnešní program odstartuje ve 14.00 a skončí tři hodiny po půlnoci. Sobotní rozjezd je půl hodiny po poledni a končit se bude znovu tři hodiny po půlnoci.

Setkání přadlen

Více než sto přadlen se v sobotu 28. června sjede do Příbora, kde místní Centrum tradičních technologií a město Příbor pořádají třetí ročník Setkání přadlen.

„Přadleny, ale také muži – přadláci, se do Příbora sjedou z různých míst Česka, Slovenska a Polska. O vzrůstající oblibě akce svědčí i to, že se letos přihlásilo 115 přadlen,“ uvedl vedoucí příborského centra Václav Michalička. „Je to setkání lidí, které spojuje společný zájem o tradiční textilní výrobu a na kterém si přadleny mezi sebou mohou vyměnit zkušenosti, inspirovat se. Zároveň návštěvníci, kteří přijdou, budou mít jedinečnou příležitost vidět velké množství aktivně předoucích lidí na jednom místě.“

Setkání přadlen se koná v piaristické zahradě u Centra tradičních technologií od 9 do 17 hodin.

Pohádková stezka

Hrdinové z Tlapkové patroly, z Ledového království, Máši a medvěda, králíčka Binga a mnoha dalších oblíbených televizních pohádek mohou potkat děti v neděli 29. června na Pohádkové stezce u Stříbrného jezera v Opavě. „Na trase budou zábavné úkoly. Ale pozor, oblíbené dětské postavičky se během dne budou střídat, takže každá návštěva je jedinečná,“ upozorňují organizátoři! Akce je vhodná pro děti od 2 do7 let, začátek je v 10.00.

Fantastická Ostrava

Trojhalí na Karolině v Ostravě se zítra a v neděli 29. června stane dějištěm největšího krajského festivalu fantastiky a popkultury. Fantastická Ostrava i letos láká na bohatý program, poutavé rytířské souboje, nespočet prodejních stánků či významných hostů. Mezi nimi se mimo jiné objeví dabérka z oblíbené hry Baldur’s Gate 3 Tamaryn Payne či herec ze seriálu Rod draka Max Wrottesley. Představí se spisovatelé Ondřej Blaho, Přemysl Krejčík, Antonín Mazáč nebo francouzská spisovatelka Cecilé Guillot. Připravena je řada přednášek zabývajících se fantastikou, chybět nebudou gaming zóna či cosplay soutěž, dětská cosplay a bookcosplay soutěž. Velký prostor dostanou rovněž Pokémoni a Lorcana. Uskuteční se také unikátní výstava Project Mandalorium.

Vodní zábava i kino

Až hodinu zábavy zdarma si mohou dnes po předložení vysvědčení dopřát děti do patnácti let v Bruntále. Stačí zajít po 13. hodině do místního Wellness centra na Dukelské ulici. Hned poté je možnost zavítat do kina Centrum za zvýhodněné vstupné na zábavný film. Lilo & Stitch o osamělé havajské dívce a uprchlém mimozemšťanovi, který jí pomáhá napravit rozpadlou rodinu.