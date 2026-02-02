Preciznost a odhodlání aneb od vařečky do manažerského křesla

Dnes Miroslav Krušina pracuje na pozici manažera pro obchodní a technické oddělení ve společnosti Lankwitzer ČR, spol. s r.o., a zároveň předává své zkušenosti začínajícím manažerům.
Jste vyučený kuchař, věnoval jste se vůbec této profesi?
Ano, několik let. Hned po škole jsem nastoupil do kuchyně a časem se propracoval na vedoucího restaurace. To byla moje první zkušenost s vedením lidí. Bylo mi 21 let a byla to cenná zkušenost.
Nikdy jste nepřemýšlel o navazujícím studiu?
Přemýšlel, ale velmi rychle jsem věděl, že to není nic pro mne. Měl jsem filozofii, že další dva roky školy, abych dokončil maturitní nástavbu, je ztráta dvou let pořádné praxe, a ukázalo se to jako správné rozhodnutí.
Kdy jste tedy gastronomii opustil a proč vlastně?
Změnilo se vedení a já ztratil respekt k regionálnímu řediteli restaurační sítě. Ostatně je podle mě respekt k nadřízeným jeden z nejdůležitějších aspektů pro dobře fungující společnost. Vzhledem k tomu, že mě práce s lidmi velmi baví, přijal jsem pozici vedoucího úklidové služby a měl rázem místo 20 lidí pod sebou asi 150.
To je ale velký skok, nemyslíte?
Je, taky jsem to vydržel pouze rok a řekl jsem, že už nikdy lidi vést nechci. No, jak se říká, nikdy neříkej nikdy... (úsměv)
Proč tomu tak bylo?
Jednoznačně to byla skvělá zkušenost, ale chyběly mi potřebné zkušenosti a ani s vedením jsme nenašli společnou řeč.
Jak se tedy stalo, že vedení lidí jste si znovu vzal za své?
Trvalo to několik let. Pracoval jsem pro automobilku, svou pečlivostí a pracovitostí jsem se dostal na oddělení kontroly kvality. Začal jsem se vzdělávat jak v profesní stránce, tak v oblasti leadershipu. Následně jsem dostal nabídku na pozici manažera oddělení, kterou jsem přijal.
Co je podle vás klíč k tomu být úspěšný manažer?
Moje vedení je jiné, je více lidské. Nikdy jsem neměl rád diktátorské vedení. Věřím, že v lidech je toho více, než si sami uvědomují. Snažím se jim oči a zapečetěné schránky otevřít. Manažer není nikdy úspěšný sám, je úspěšný tak, jak je úspěšný celý tým. Jedním z klíčů je již zmíněný respekt, respekt ke kolegům, nadřízeným, podřízeným, partnerům, zákazníkům i ke kurýrovi, který vám doručuje zásilku.
Jak se těšíte na nové projekty?
Nové projekty miluji, výzvy jsou to, co nás posouvá kupředu.
Jak snášíte tlak vedení?
Tlak vedení je pouze tak velký, jaký si sami připustíme. Větší tlak na sebe kladu já sám, vždy chci uspět a splnit stanovené cíle. Když už je toho opravdu hodně, a také já potřebuji „upustit páru“, pomáhá mi vyčistit si hlavu paragliding. Letět si svobodně krajinou a mít naprostý klid je zážitek a maximální relax.
Co vás čeká v budoucnu, kam se chcete posunout?
Práce s lidmi a jejich rozvoj mě baví a naplňuje, proto dlouhodobě spolupracuji se společností New Dimension, s.r.o. Tento rok mě čeká kurz na akreditovaného kouče u vzdělávací agentury Eschola, v.o.s., a rád bych dokončil svou knihu. Stále se posouvat a učit v oblasti, která je velmi zajímavá a mohu se v ní seberealizovat.
Co byste poradil manažerům na startu kariéry?
Říkám to i na mých přednáškách. Připravte se na to, že vaše náplň práce bude úplně jiná, než si přečtete v popisu pracovní pozice. Dnes je to hodně o práci s lidmi, jejich psychikou a motivací jednotlivců i týmu.