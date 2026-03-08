Přednášky v Muzeum Beskyd vám přiblíží svět preparátorství či nejen beskydské studánky

První je zavede do světa preparátorství. Druhá pak přiblíží studánky a prameny pod Bílou horou v Kopřivnici a ve Štramberku.
Preparátorství - od nálezu k muzejnímu exponátu
Nahlédnete do světa preparátorství, které spojuje vědu, řemeslo i estetiku. Posluchači se seznámí s historickými kořeny oboru, moderními technologiemi i etickými aspekty práce s přírodními exponáty. Přednášející ukáže, jak preparátorství přispívá k vzdělávání, ochraně přírody a muzejnictví, a poodhalí, co obnáší cesta od přírodního nálezu až k hotovému muzejnímu exponátu.
Přednáška Jiřího Tronečka je na programu ve středu 11. března 2026 v 16.00 hodin v Zámeckém klubu nebo v Rytířském sálu (bude upřesněno v den konání přednášky). Vstupné činí 30 korun.
Studánky a prameny pod Bílou horou
Ve Štramberku a Kopřivnici se nachází kolem 30 studánek, pramenů a historických studní, např. Jasníkova studánka, Šutyrova studánka, Markétin pramen, Dolní korýtko, Hřbitovní studánka, pramen Havírenská a další. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií studánek a pramenů.
Přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve čtvrtek 12. března 2026 v 16.30 hodin v přednáškovém sálu v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.