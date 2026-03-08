Přednášky v Muzeum Beskyd vám přiblíží svět preparátorství či nejen beskydské studánky

Muzeum Beskyd zve návštěvníky hned na dvě přednášky ve dvou dnech.
ilustrační snímek | foto: Radek Petrášek, ČTK

První je zavede do světa preparátorství. Druhá pak přiblíží studánky a prameny pod Bílou horou v Kopřivnici a ve Štramberku.

Preparátorství - od nálezu k muzejnímu exponátu

Nahlédnete do světa preparátorství, které spojuje vědu, řemeslo i estetiku. Posluchači se seznámí s historickými kořeny oboru, moderními technologiemi i etickými aspekty práce s přírodními exponáty. Přednášející ukáže, jak preparátorství přispívá k vzdělávání, ochraně přírody a muzejnictví, a poodhalí, co obnáší cesta od přírodního nálezu až k hotovému muzejnímu exponátu.

Přednáška Jiřího Tronečka je na programu ve středu 11. března 2026 v 16.00 hodin v Zámeckém klubu nebo v Rytířském sálu (bude upřesněno v den konání přednášky). Vstupné činí 30 korun.

Studánky a prameny pod Bílou horou

Ve Štramberku a Kopřivnici se nachází kolem 30 studánek, pramenů a historických studní, např. Jasníkova studánka, Šutyrova studánka, Markétin pramen, Dolní korýtko, Hřbitovní studánka, pramen Havírenská a další. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií studánek a pramenů.

Přednáška Jaromíra Poláška je na programu ve čtvrtek 12. března 2026 v 16.30 hodin v přednáškovém sálu v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku-Místku. Vstupné činí 30 korun.

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Biatlon v Kontiolahti 2026: Kvarteto žen jede ve štafetovém závodě o medaile

Tereza Voborníková vyráží do vytrvalostního závodu ve finském Kontiolahti.

Ženy vstoupily do štafetového závodu. Jedná se o poslední vystoupení žen ve finském Kontiolahti. Češky pomýšlí na nejvyšší umístění.

8. března 2026  14:29

TCL podněcuje venkovní kampaní a aktivitami značky s tématem Zimních olympijských her inspiraci po celé Itálii

8. března 2026  14:05

Huawei uvádí na trh řešení AI Education Center (AIEC)

8. března 2026  13:54

CGTN: Jak Čína připravuje půdu pro silný start svého dalšího pětiletého plánu a otevírá globální příležitosti

8. března 2026  13:46

MDŽ. Nejen v letňanském květinářství měli na dnešní svátek žen napilno.

vydáno 8. března 2026  13:45

Most Inteligence

Most Inteligence

Most Inteligence v Praze 4-Braníku.

vydáno 8. března 2026  13:45

Smíchovské nádraží

Smíchovské nádraží

Pohle na jeřáby na Smíchovském nádraží z Palackého náměstí.

vydáno 8. března 2026  13:44

Obchody v centru Znojma živoří, problémy navíc prohloubila oprava náměstí

Oprava náměstí Svobody ve Znojmě komplikuje život místním obchodníkům. (únor...

Podnikatele v centru Znojma trápí úbytek zákazníků a nízké tržby. Umocnilo se to ještě před časem, kdy odstartovala rekonstrukce tamního náměstí Svobody. Radnice slibuje, že chce do budoucna zlepšit...

8. března 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk

Pod hladinou rybníka v obci Kněžmost našli auto, uvnitř byl mrtvý člověk. (8....

V neděli po 9. hodině ráno přijali policisté na tísňové lince 158 informaci o tom, že při vypouštění rybníka v obci Kněžmost bylo objeveno vozidlo. Na místo proto zamířili policisté i hasiči. Uvnitř...

8. března 2026  12:52

SP v biatlonu pokračuje po olympiádě v Kontiolahti. Poslední den nabídne dva závody

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Čeští biatlonisté se vrátili do kolotoče Světového poháru. Do finského Kontiolahti zamířila osmičlenná výprava, kterou po nemoci doplnil ještě Vítězslav Hornig. Ve výběru nechybí bronzová medailistka...

8. března 2026  12:29

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Moravskoslezští zastupitelé si přivstanou. Hejtman spěchá na jednání s premiérem

Jednání moravskoslezského zastupitelstva (21. října 2024)

Zastupitelé Moravskoslezského kraje v pondělí 16. března zasednou nejčasněji v novodobé historii. Jejich jednání začne už v sedm hodin ráno, tedy o dvě hodiny dříve než obvykle. I v rámci obecních i...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Večerní turismus v centru Prahy

Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní analytická data společnosti Mastercard. Praze to umožní efektivně usměrňovat cestovní ruch a „obrušovat...

8. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

