Stavba přehrady Nové Heřminovy musí začít nejpozději v roce 2027, pak skončí EIA

Termín vyplývá z dokumentu vydaného ministerstvem životního prostředí. „Nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí, a platnost stanoviska EIA se prodlužuje o pět let, do 14. února 2027,“ stojí v rozhodnutí resortu.

Není to poprvé, co byla platnost stanoviska EIA pro stavbu přehradní nádrže prodloužena. Poprvé se tak po jeho vydání v roce 2012 stalo v roce 2017, podruhé nyní s platností do roku 2027.

„O prodloužení platnosti jsme požádali už v roce 2021, bylo tedy stále platné až do současného opětovného prodloužení,“ vysvětlila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

To potvrzuje i mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí. „Podle zákona je stanovisko EIA platné i po celou dobu, dokud není žádost o prodloužení vyřízena. Tedy soustavně od jeho vydání v roce 2012,“ konstatovala mluvčí.

Problémem současného prodloužení platného do roku 2027 je, že může být pravděpodobně poslední, o které může Povodí Odry požádat. Podle novely zákona platné od začátku letošního roku je nově možné žádat o prodloužení platnosti EIA jen jednou.

„Na to si musíme nechat zpracovat právní analýzu,“ odpověděla na dotaz, zda už skutečně jde o poslední možné prodloužení platnosti EIA, mluvčí Povodí Odry.

Současná doba platnosti studie by podle ní ale měla stačit. „Pro vodní nádrž Nové Heřminovy je vydáno rozhodnutí o umístění stavby, v současné době probíhá odvolací řízení. Intenzivně připravujeme dokumentaci pro stavební povolení,“ přiblížila aktuální stav Vlčková.

Za dva roky stavební povolení

Do poloviny roku 2026 Povodí Odry předpokládá zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání pro tuto stavbu. „Vydání stavebního povolení v právní moci se předpokládá také v roce 2026, což koresponduje s platností stanoviska podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,“ doplnila mluvčí Povodí Odry.

Pokud by ale Povodí Odry stavbu do února 2027 zahájit nestihlo a nebylo by už možné prodloužit platnost studie EIA, musela by se zpracovávat znovu.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí totiž stanoví, že pokud není záměr zahájen do doby platnosti stanoviska EIA, v tomto případě do 14. února 2027, pozbývá platnosti.

Současné prodloužení platnosti stanoviska ale problematické není. „Povinnost omezit počet možných prodloužení platnosti stanovisek EIA na jedno platí od začátku roku 2024. Žádost o prodloužení stanoviska EIA byla podána ještě před účinností této změny, a proto byla v souladu se zákonem vyřízena podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí platného před touto změnou,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Přehrada Nové Heřminovy na řece Opavě by podle odborníků ochránila před velkou vodou také města Krnov a Opava. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

A vysvětlila i délku doby, po kterou byla žádost o prodloužení platnosti posuzována.

„Žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA včetně odborných podkladů byla sice podána v listopadu 2021, následně ale podklady žadatel doplňoval tak, aby poskytly dostatečný odborný podklad pro vyřízení této žádosti,“ řekla mluvčí. „K doplnění podkladů došlo v dubnu 2022 a květnu 2023.“

Podle Iva Dokoupila z Hnutí Duha, které prosazuje alternativní možnosti protipovodňové ochrany řeky Opavy, ale není prodloužení platnosti EIA nejdůležitější záležitostí v celém případu.

„Zajímavější téma je, proč na stejné řece nestojí například protipovodňové zábrany v Branticích a Zátoru, které jsme nijak nepřipomínkovali, což podle některých mělo vést k oddálení stavby přehrady,“ poukázal Dokoupil.

Demolice po letošních povodních v Zátoru na Bruntálsku, první obci za plánovanou přehradou