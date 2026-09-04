Platí, že Turek do vyšetření nehody zmocněncem nebude, řekl Babiš v Havířově

Josef Gabzdyl
  19:52
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Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na Karvinsku v reakci na snahu předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) o změnu.

„Stále platí to, co řekl pan Turek veřejně. To znamená, že do momentu vyšetření nehody nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat,“ konstatoval premiér.

Petr Macinka se dnes na ministerstvu životního prostředí vyjádřil, že ho současná situace přestává bavit. „To, že se řeší nějaká nehoda, je mi úplně ukradené ve vztahu k tomu, aby se účastnil porad vedení ministerstva,“ řekl šéf resortu zahraničí. Turek po střetu s nemocničním vozem řekl, že než se srážka vyšetří, nebude funkci zmocněnce vykonávat.

Babiš přijel do Havířova na tamní městské slavnosti a společně s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou a havířovskou primátorkou Ivetou Kočí Palkovskou se setkali s občany. Na akci na Náměstí Republiky přišlo odhadem něco přes sto lidí.

Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou na mítinku v Havířově na Karvinsku. (4. září 2026)

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Premiér odpovídal například na dotazy na konec těžby černého uhlí v regionu, přičemž zdůraznil, že jeho vláda o tom nerozhodla a že on to považuje za chybu. Nechyběly ani dotazy na prezidenta Petra Pavla. „Jaký s ním máte vztah?“ ptal se jeden z přítomných. „Jen pracovní,“ ujistil Babiš.

Vyjádřil se i k situaci v havířovském hnutí ANO, kde z magistrátní kandidátky vypadl hejtman a exprimátor Havířova Josef Bělica. Babiš přiznal, že městská organizace v čele s primátorkou měla o kandidátce jinou představu než krajský výbor hnutí, který schválil kandidátku s Bělicou. „A bylo rozhodnuto o návrhu městské organizace.“

Spekuluje se také o tom, že by Bělica nemusel v pozici hejtmana vydržet do krajských voleb přespříští rok. „O tom nic nevím, to si řeší kraj, poznamenal Babiš.

Na dotaz iDNES.cz, jak s hejtmanem vychází, Babiš uvedl, že se vídávají jen občas. „Není totiž už poslancem. Naposledy jsem se na něj obrátil o podklady kvůli tomu, že armáda má zájem o strategické mošnovské letiště, kde kraj nemá dostatek peněz na opravu přistávací dráhy,“ přiblížil Babiš. „Naše vztahy jsou čistě profesní.“

Hejtman Bělica na mítinku nebyl, odjel na zahraniční dovolenou.

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