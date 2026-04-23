Premiéra Mahlerovy Symfonie tisíců v Ostravě je téměř vyprodána

Vrcholí přípravy na jeden z největších hudebních projektů v historii Ostravy. Uvedení Mahlerovy Symfonie č. 8 v industriálním prostoru Trojhalí Karolina vzbudilo velký zájem. Premiéra plánovaná na 17. května je téměř vyprodaná. Zbývá posledních 40 vstupenek. Ze 70 procent už je vyprodána i repríza, která se uskuteční o den později. ČTK to dnes řekl ředitel Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.
"Obrovský zájem publika je pro nás potvrzením, že projekt Mahler 8 byl správným krokem. Věřili jsme, že spojení monumentálního díla, 600 účinkujících a unikátních prostor Trojhalí přitáhne posluchače," doplnil Šnejdar. Zatímco na pondělní reprízu jsou lístky stále k dispozici, na neděli 17. května zbývá posledních 40 vstupenek.
Šnejdar dodal, že v těchto dnech se konají intenzivní zkoušky jednotlivých těles. Vzhledem k logistické náročnosti zkouší zatím všech 13 sborů i orchestry samostatně ve svých vlastních prostorech napříč regionem i v zahraničí. Klíčová fáze nastane 8. května, kdy odstartují společné zkoušky v Trojhalí Karolina, ke kterým se již připojí všichni sólisté.
Projekt Mahler 8, za nímž stojí Trojhalí Karolina a Moravskoslezská Sinfonietta, propojí 600 umělců z Česka i zahraničí a promění industriální prostor Trojhalí v jedinečný koncertní sál. Mahlerova Osmá symfonie patří kvůli své interpretační náročnosti, mimořádnému počtu účinkujících i specifickým prostorovým požadavkům mezi nejméně uváděná díla klasického repertoáru. Od roku 1989 zazněla v České republice pouze sedmkrát: šestkrát v Praze a jednou v Litomyšli. Ostrava se tak stane třetím českým městem, kde bude toto dílo provedeno.
V ostravské premiéře spojí síly Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravskoslezská Sinfonietta a Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná společně se 13 sbory z Moravskoslezského kraje, Šumperka, Brna a Katovic. Vedle Sboru opery Národního divadla moravskoslezského se představí řada smíšených pěveckých těles i dětské sbory, včetně oceňovaných souborů Ondrášek - novojičínský sbor ZUŠ a Motýli Šumperk.
Na jednom pódiu se tak setká více než 450 sboristů, přes 130 hudebníků a osm předních sólistů: Veronika Rovná, Liana Sassová, Tereza Kurfiřtová, Michaela Zajmi, Václava Krejčí Housková, Ljuban Živanović, Lukáš Bařák a Ivan Lyvch. Taktovky se pak ujme dirigent Christian Arming, současný hudební ředitel Hirošimského symfonického orchestru.
"Trojhalí Karolina je ojedinělý prostor, který svým konstrukčním řešením připomíná mnichovskou Neue Musik-Festhalle, kde Mahlerova Osmá zazněla v roce 1910 poprvé. Máme tak unikátní příležitost symbolicky se přenést do doby Gustava Mahlera a zažít zvuk a atmosféru jako před více než sto lety," dodal Šnejdar.
Uvedl také, že žáci a studenti základních a základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji mají možnost zúčastnit se zdarma předpremiéry, která se bude konat 16. května od 15:00. Školy se prostřednictvím svých zástupců mohou přihlásit do 30. dubna.