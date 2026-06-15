Přes Lomnou vede ve Frenštátě pod Radhoštěm nová lávka, původní zničila povodeň

V ulici Podkopčí ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku se lidem otevřela nová lávka přes říčku Lomnou. Původní zničila v roce 2024 povodeň. Náklady na instalaci přesáhly 426.000 korun a město je zaplatilo ze svého rozpočtu, chce ale požádat o dotaci. ČTK to dnes sdělila mluvčí frenštátské radnice Iva Vašendová.
Lávka pomůže pěším a cyklistům a zvýší jejich bezpečnost, protože nebudou muset chodit či jezdit po mostech, po kterých jezdí i auta. "Práce začaly v polovině letošního dubna a trvaly do června, a to včetně potřebných navazujících terénních úprav okolí lávky," uvedla mluvčí.
Nová lávka je uzpůsobená tak, aby bylo možné z ní při hrozící povodni demontovat zábradlí a nekladla vodě takový odpor. "Byla zvolena konstrukce z železa, aby nedocházelo k poškození jako u železobetonových konstrukcí, kdy voda vymyla hmotu betonu," uvedla Vašendová. Dělníci rovněž opravili betonové podpěrné pilíře. Stavební práce a instalaci provedla firma Miroslav Hopp, konstrukční řešení připravila společnost Noving OK.
Radní Roman Jurík (Změna pro Frenštát) uvedl, že lávku z legislativních ani praktických důvodů nebylo možné umístit do vyšší polohy nad tok Lomné. "Realizace nové lávky byla klasifikována jako oprava, u níž nelze měnit polohu ani rozměry daného objektu. V opačném případě by stavba vyžadovala kompletní stavební povolení, což by celý proces výrazně prodloužilo na možná desítky měsíců a přineslo nesrovnatelně vyšší náklady," uvedl radní.
Pokud by se lávka zvedla, musely by přístup z obou stran navíc zajistit schody. "Tím bychom však zkomplikovali život nejen lidem s omezenou schopností pohybu, ale například i rodičům s kočárky," dodal Jurík.