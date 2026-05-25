Přestavbu území pod Zámeckým náměstím ve Frýdku-Místku zkomplikoval nález odpadu

Připravovanou proměnu nezastavěné proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici pod Zámeckým náměstím ve Frýdku-Místku komplikuje nález odpadu. Město tam chce vybudovat na svých pozemcích parkoviště a menší park, v další části nevyužívaného prostranství v soukromém vlastnictví má vzniknout bytový dům. ČTK to dnes řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Přípravné práce v území město zahájilo loni na podzim. Ukázalo se ale, že pod povrchem je odpad a také základy kina. "Proluku vloni prozkoumali archeologové. Kromě zajímavých stop z minulosti se na místě následně našly také zbytky stavební suti, beton, cihly, kamení a navezený odpad, například igelity, oblečení, pneumatiky. Nepříznivý nález potvrdily následně výkopy pro opěrnou zeď. Na takovém podkladu samozřejmě nelze nic budovat a je nutné jej odtěžit," uvedla mluvčí.
Prostor se nyní kompletně čistí. Z vytěženého materiálu dělníci na stavbě nejdříve vytřídili odpad od zeminy se stavební sutí. Následně se musel odvézt na skládku za mnohonásobně vyšší cenu, než byla plánovaná cena za uskladnění předpokládané zeminy.
"Byl přizván geotechnik, který zhodnotil vytěžený materiál jako zcela nevhodný a nezhutnitelný, což by v budoucnu znamenalo propady v místě parkoviště i komunikace. Až k základu betonové stěny musí být materiál odtěžen," řekla technička investičního odboru magistrátu Martina Kissová.
Druhou část proluky vlastní místní podnikatel, který připravuje výstavbu soukromého bytového domu. Při přípravných pracích v této části lokality byl objeven betonový skelet kina, který je také potřeba vybourat.
"Jakmile se podaří odstranit všechny vzniklé komplikace, radnice bude pokračovat ve stavbě dvouúrovňového parkoviště s ocelovou pergolou, které nabídne občanům 33 parkovacích míst. Nechá vytvořit klidovou zónu se zídkami a parkem," doplnila mluvčí. V místě přibudou také kontejnery, které budou napůl zapuštěny do země. Historickou studnu v Dolní ulici nechá město nově nasvítit a přikrýt skleněným víkem.