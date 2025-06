Předmětem daru jsou budovy a pozemky, které se rozkládají na ploše sedmi hektarů. „Jedná se o hlavní historickou budovu, nemocniční vilu, pavilon porodnice, objekty technického zázemí nebo zahradu,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Dosud je měl kraj v bezplatné výpůjčce a Krnov se staral o opravu nemovitostí a údržbu nezastavěných ploch a zeleně. Podle vedení města to byla obrovská finanční zátěž. Velké škody navíc na pozemcích a budovách způsobila loňská povodeň.

„V nemocnici jsme v posledních letech investovali do střechy hlavní budovy přes 34 milionů korun. Loni to byl evakuační výtah za sedm milionů. A to se bavíme jen o jedné budově, ale jsou tam další a všechny si v následujících letech vyžádají investice v řádu desítek milionů, které město může použít jinde,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Podle hejtmanství sloučení majetku opravy usnadní. „Rozdílné vlastnictví, kdy nemovitosti v areálu nemocnice částečně vlastnil kraj a částečně město Krnov, způsobovalo komplikace a průtahy při investování. Jakmile se kraj stane vlastníkem celého areálu, ihned začne s opravami nově nabytého majetku,“ sdělila Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství.

Dodala, že povodňové škody na nemovitostech dosud patřících městu se odhadují na zhruba 100 milionů korun. „Majetek ve vlastnictví kraje v areálu nemocnice poškozený povodněmi je již opraven,“ upřesnila. Hejtmanství chce zároveň dále investovat.

Připravuje stavbu nových garáží sanitek včetně technického úseku nemocnice za 65 milionů korun či vznik nového třípodlažního pavilonu ambulantního sektoru s novou odběrovou místností s náklady okolo 160 milionů korun.

Aby město mělo jistotu, že darovaný majetek bude sloužit i nadále zdravotnictví, zahrnulo tento závazek do smlouvy. Ta mimo jiné zahrnuje i předkupní právo města v případě, že by kraj chtěl darovaný majetek převést třetí osobě.