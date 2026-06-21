Převod nepedagogických pracovníků je pro moravskoslezská města zátěží

Vysoká finanční zátěž je podle zástupců samospráv Moravskoslezského kraje největším problémem spojeným s převodem financování nepedagogických pracovníků na kraje a obce, které tuto povinnost převzaly od státu od ledna. Obávají se, že na krytí nákladů nebudou mít dostatek financí z rozpočtového určení daní, a půjde tak o další zátěž pro jejich rozpočty. Propouštět nepedagogické pracovníky ale neplánují. Vyplývá to z ankety ČTK.
Například Bohumín na Karvinsku v souvislosti se změnou financování posílil rozpočty svých škol o 47 milionů korun. "Stát slíbil, že tyto výdaje budou hrazeny navýšením příjmu z daní, je však otázkou, jaká bude realita a kolik financí nakonec zůstane na bedrech města," řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
Zřizovatelé od ledna nehradí jen mzdy pro nepedagogické pracovníky, ale také ostatní neinvestiční výdaje, jako třeba učebnice či školní pomůcky. "Stát například sliboval, že výdaje na personální zajištění povinných plaveckých výcviků žáků 2. a 3. ročníků pokryje tradičně ze státního rozpočtu, ale nyní už víme, že tento slib nesplnil a opět přenesl tuto finanční zátěž na obce. Stát dlouhodobě ukládá školám a jejich zřizovatelům nové povinnosti, aniž by současně zajistil odpovídající financování jejich realizace," uvedla mluvčí Bohumína.
Navzdory obavám z nedostatku financí město nechce počty nepedagogických pracovníků snižovat. "Slíbili jsme nepedagogům, že přechod prakticky nepoznají a nebude docházet ke snižování platů či k rušení míst kuchařek, uklízeček a podobně," doplnila Končítková.
Podobně se snaží postupovat i další města. Například Karviná rovněž nedělala žádná personální opatření. "Po půl roce od zavedení změny činí finanční dopady pro město přibližně 120 milionů korun. Tyto prostředky byly zajištěny z příjmů města plynoucích z rozpočtového určení daní. Jedná se o významný zásah do městského rozpočtu," uvedla mluvčí magistrátu Monika Danková.
Zátěž pro rozpočet potvrzuje i Moravskoslezský kraj. "Prostředky ze sdílených daní plynoucí z rozpočtového určení daní budou podle poslední známé predikce ministerstva financí nedostačující. Skutečná potřeba prostředků na financování nepedagogů a na ostatní neinvestiční výdaje dříve hrazené ze strany ministerstva školství jsou v našem kraji aktuálně vyšší přibližně o 160 milionů korun Chybějící finance proto musel kraj dodat ze svého rozpočtu. Vedle toho bylo nutné zajistit také prostředky na zvýšení platových tarifů pro nepedagogické pracovníky od 1. dubna tohoto roku, které za devět měsíců letošního roku představují dalších zhruba 54 milionů korun. Celkově jde tedy o významný zásah do krajského rozpočtu," řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Například Frýdek-Místek kvůli větší hospodárnosti do budoucna zvažuje u škol využívání sdílených služeb. "Od září pak dojde v některých organizacích z důvodu hospodárnosti a efektivnosti k přesunu nepedagogické práce na služby, zejména jde o využití služby prádelen," řekla mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.
Ostrava bude souhrnné náklady teprve vyhodnocovat. Obvody, které jsou zřizovateli škol, je městu mají předložit do konce prázdnin. Podle radní pro školství Andrey Hoffmannové (Piráti) se na školách rovněž nepropouštělo. "Situace je však nadále průběžně monitorována a její další vývoj bude možné objektivně vyhodnotit až po zpracování ekonomických podkladů od jednotlivých zřizovatelů a po vyhodnocení skutečných dopadů za delší časové období," řekla Hoffmannová.