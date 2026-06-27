Převrácený nakladač dnes dopoledne vážně zranil muže na Bruntálsku

Převrácený nakladač při sběru sena v Hošťálkovech na Bruntálsku dnes dopoledne vážně zranil čtyřiapadesátiletého muže. S těžkým poraněním hlavy a podezřením na poranění páteře jej záchranáři letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Nehoda se stala několik minut před 11:00. Na místo vyjela pozemní posádka z Města Albrechtice, lékařský tým z Krnova a vzlétl také záchranářský vrtulník.
"Záchranáři muže zajistili, uvedli do umělého spánku a napojili na přístrojem řízené dýchání. Orientační ultrazvukové vyšetření vyloučilo život ohrožující poranění břicha. Ve vážném stavu byl pacient vrtulníkem převezen na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava," řekla.
Okolnosti události policie zjišťuje.